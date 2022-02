Ban An toàn giao thông tỉnh vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Ban ATGT tỉnh ra quân bảo đảm TTATGT năm 2022.

Kế hoạch được xây dựng nhằm mục tiêu nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho người dân trên địa bàn tỉnh; hàng năm giảm TNGT từ 5-10% số vụ, người chết và bị thương; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, đầu mối giao thông trọng điểm, tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông khi kiểm soát dịch bệnh; không để lây nhiễm, bùng phát dịch COVID-19 trong hoạt động giao thông vận tải.

PHƯỚC AN