Thống nhất lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở là cần thiết

Bên cạnh lực lượng công an chính quy, lực lượng bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở như: dân phố, dân phòng, công an bán chuyên trách cũng giữ vai trò quan trọng trong bảo an ninh trật tự tại các địa phương. Do đó, Bộ Công an đã xây dựng Dự thảo Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở và sẽ tiếp tục lấy ý kiến đóng góp tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV tới đây. Việc thành lập một bộ luật với các quy định cụ thể sẽ tạo một hành lang pháp lý chặt chẽ, hiệu lực hơn, khuyến khích mạnh mẽ hơn tinh thần tự nguyện của người dân trong giữ gìn ANTT từ cơ sở.

Lực lượng Công an xã bán chuyên trách xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền tham gia bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.

Trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu, ông Đặng Minh Hiếu, tổ trưởng Ban BVDP phường cùng lực lượng trên địa bàn phường tham gia trực chốt 24/24 giờ để kiểm soát dịch bệnh. Các thành viên trong Ban còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia bảo vệ ANTT tại địa phương. “Trong phòng trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng BVDP chủ động tuyên truyền cho người dân về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Buổi tối chúng tôi chia ca cùng công an phường tuần tra khép kín địa bàn để nhắc nhở người dân bảo quản tài sản và bảo đảm ANTT tại các khu dân cư”, ông Hiếu nói.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.200 người tham gia lực lượng dân phòng, gần 1.800 người tham gia lực lượng BVDP. Lực lượng BVDP, dân phòng và công an xã bán chuyên trách đã có những đóng góp quan trọng vào đảm bảo ANTT tại địa phương. Trung tá Nguyễn Doãn Cát, Phó Công an phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu cho biết, BVDP là cánh tay nối dài hỗ trợ lực lượng công an trong công tác phòng, chống tội phạm và trong công tác phòng, chống dịch.

Tích cực giữ gìn ANTT nhưng thời gian qua, lực lượng này vẫn chưa có chế độ đãi ngộ phù hợp. Khi có luật quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm lẫn quyền lợi trong tham gia đảm bảo ANTT cơ sở, thì đây là cơ sở để tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy hơn về trách nhiệm đối với các lực lượng.

Trung tá Nguyễn Minh Hòa, Trưởng Công an xã Kim Long, huyện Châu Đức nói: “Nếu như Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được Quốc hội thông qua thì rất tốt. Tuy nhiên, luật cũng phải dựa trên cơ sở đời sống của lực lượng để có một mức lương cho hợp lệ vì hiện lương của lực lượng này rất thấp”.

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khoá XIV. Tại các phiên thảo luận tổ và phiên họp toàn thể tại hội trường ý kiến đại biểu quốc hội đều đồng tình cần thiết của việc ban hành luật. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, dự án luật đang được hoàn thiện nhằm tạo hành lang pháp lý khuyến khích mọi thành phần tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở. Đồng thời, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đặc biệt là ở cấp cơ sở đối với các lực lượng.

Tham gia góp ý vào dự thảo luật tại các buổi lấy ý kiến đóng góp dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở do Đoàn ĐBQH tỉnh tỉnh tổ chức, Thạc sỹ, Luật sư Bùi Thanh Yến, Trưởng ban góp ý xây dựng pháp luật Đoàn Luật sư tỉnh cho biết: “Để lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở hoạt động có hiệu quả, tránh sự chồng chéo với những lực lượng khác, cần phải có sự quản lý chặt chẽ và có sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, việc tham gia của lực lượng này cũng là để phát huy vai trò của nhân dân trong công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở”.

Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở sẽ tiếp tục được lấy ý kiến tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khoá XV tới đây; bảo đảm không làm tăng biên chế, không làm tăng chi ngân sách nhà nước, không chồng chéo, không mâu thuẫn với các văn bản luật khác đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN