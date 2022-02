AN NINH - TRẬT TỰ

Bắt đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ

Ngày 15/2, Phòng CSHS Công an tỉnh cho biết, đơn vị này đã phối hợp cùng Công an huyện Long Điền bắt Trần Phước Dũng (SN 1971, trú tại TP. Bà Rịa) theo quyết định truy nã số 01, ngày 11/2/2022, của Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền về hành vi “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Theo hồ sơ, ngày 27/12/2021, nhà Tạm giữ Công an huyện Long Điền tiếp nhận Dũng với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Dũng được bố trí giam giữ tại buồng giam số 30 để phục vụ công tác điều tra. Đến khoảng 2 giờ ngày 11/2/2022, Dũng cạy cửa, bẻ cong cánh cửa sắt buồng giam bỏ trốn. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Long Điền phối hợp Phòng CSHS đã bắt được Dũng khi đang lẩn trốn tại xã Thiện Hưng (huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước). (Nguyễn Văn)

Vận chuyển trái phép chất ma túy

Ngày 15/2, Công an TP. Vũng Tàu tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Huy (SN 1992, quê tỉnh Đồng Nai) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, xảy ra tại khu vực đường Yên Bái (phường 4, TP.Vũng Tàu). Tang vật thu giữ 2 gói nhỏ ma túy tổng hợp. (Phước An)

Bị bắt sau 16 năm trốn truy nã

Ngày 15/2, Công an TP. Vũng Tàu cho biết, đơn vị này phối hợp với Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) bắt Lê Phú Hậu (SN 1985, trú tại huyện Phú Tân, An Giang) theo quyết định truy nã ngày 10/1/2006, của Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu về hành vi “Cướp tài sản”. (Lê Nguyễn)