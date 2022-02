AN NINH – TRẬT TỰ NGÀY 14/2/2022

Khởi tố vụ án hình sự vận chuyển gần 20 kg ma túy

Ngày 14/2, lực lượng chức năng tỉnh tiếp tục điều tra vụ vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực Bãi Vông, huyện Côn Đảo. Trước đó, khoảng 5 giờ 50 phút ngày 30/12/2021, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Côn Đảo tuần tra tại khu vực Bãi Vông (thuộc Khu dân cư số 1) thì phát hiện 1 bao tải màu trắng in chữ nước ngoài, bên trong có 20 gói nilon màu xanh chứa tinh thể trong suốt (nghi là ma túy). Tổ tuần tra tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc, tạm giữ, niêm phong tang vật. Sau đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trưng cầu giám định tang vật thu giữ trên. Ngày 17/1/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự-Công an tỉnh có kết luận giám định chất chứa trong 20 gói nilon là ma túy loại Methamphetamine (ma túy đá), có tổng khối lượng 19.023,73 gam. Tiếp đến, ngày 24/1/2022, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 250, Bộ Luật hình sự. Một diễn biến khác, vào ngày 21/12/2021, tại thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, người dân cũng đã phát hiện 20 gói nilon trôi dạt trên biển có hình dạng giống với 20 gói nilon do Đồn Biên phòng Côn Đảo thu giữ nói trên. (Trí Nhân)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 14/2, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, Đồn Công an KCN phối hợp phòng CSHS Công an tỉnh bắt đối tượng truy nã Đỗ Cảnh Tâm (SN 1991, trú tại huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) theo quyết định truy nã ngày 17/12/2021, của Cơ quan thi hành án hình sự-Công an tỉnh về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. (Phước An)

 Công an TP. Vũng Tàu vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Lê Phú Hậu (37 tuổi, HKTT tại An Giang), để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Cướp tài sản”. Trước đó, vào ngày 29/12/2005, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cướp tài sản” xảy ra tại hẻm 842 Bình Giã, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu. Đến ngày 31/12/2005, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng này và ngày 10/01/2006 tiếp tục ra quyết định truy nã đối với Lê Phú Hậu. Sau thời gian lẩn trốn, ngày 12/2/2022, Hậu về quê Phú An, Phú Tân, An Giang để làm CCCD thì bị bắt. (An Bình)