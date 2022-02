TIN AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 16/2/2022

Tàng trữ trái phép chất ma tuý

Ngày 16/2, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Tấn Giàu (SN 1981, cư trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trước đó, tại ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Giàu tàng trữ 1 gói ma tuý tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Huỷ hoại tài sản

Ngày 16/2, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại nhà của bà Kim Thị Huyền Trang (SN 1957), ở KP.Thị Vải, phường Mỹ Xuân, do có mâu thuẫn giữa những người trong gia đình và cháu ruột bà Trang là Lê Đăng Phát Đạt (SN 1995), Đạt đập phá nhiều tài sản trong nhà bà Trang gây thiệt hại khoảng 12 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 16/2, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Trần Văn Sinh (SN 1997), ngồi nhậu cùng 5 người khác tại nhà ở ấp Bến Lội, xã Bình Châu, thì thấy Nguyễn Thành Đạt (SN 2004, trú tại huyện Xuyên Mộc) đi ngang qua nhà. Sau đó, Sinh cùng nhiều người cầm theo hung khí chạy đến nhà Đạt gần đó thì thấy Đặng Hoàng Thái Duy (SN 1995) đang ngồi trước nhà cùng Đạt. Nhóm của Sinh cầm hung khí xông vào đánh Duy và Đạt. Hậu quả, Duy bị đánh gây thương tích. (Phước An)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 16/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao-Công an tỉnh cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Công an TP.Bà Rịa và Công an huyện Đất Đỏ bắt Phan Văn Sửu (SN 1969, trú tại huyện Xuyên Mộc) theo quyết định truy nã của Công an TP.Bà Rịa về tội trộm cắp tài sản. (Trí Nhân)