Thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và các sự kiện lớn của đất nước từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/2/2022.

Với tinh thần tiếp tục giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, tấn công trấn áp các loại tội phạm, tạo môi trường ổn định để thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để nhân dân đón lễ…

Trong thời gian thực hiện cao điểm, Công an thành phố đã phát hiện 58 vụ vi phạm pháp luật về TTXH. Điều tra làm rõ 50 vụ - 189 đối tượng, đạt tỷ lệ hơn 86%. Bắt giữ, xử lý 29 vụ - 40 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong đó đặc biệt đáng chú ý là triệt phá thành công Chuyên án đấu tranh truy xét tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Vũng Tàu, bí số: 0122T. Bước đầu đã bắt giữ 4 đối tượng là thủ phạm thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp xe máy, trộm cắp nhà dân; Triệt phá thành công Chuyên án 122M đấu tranh tội phạm ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố, được Giám đốc công an tỉnh, Thành ủy và UBND TP. Vũng Tàu khen thưởng.

Sự quyết tâm, ý thức trách nhiệm cao của CBCS Công an TP. Vũng Tàu trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm và đảm bảo TTATGT đã góp phần quan trọng cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đem lại sự bình yên cho nhân dân thành phố và du khách đến TP. Vũng Tàu vui chơi, nghỉ dưỡng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, được chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

AN BÌNH