AN NINH - TRẬT TỰ

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 16/2, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra tại ngã tư đường nông thôn, ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72H1-380.49 do N.Q.H (SN 2003, trú tại huyện Đất Đỏ) điều khiển lưu thông đến khu vực trên thì xảy ra tai nạn với xe ô tô tải biển số 72H-003.96 do Trần Văn Hà (SN 1994, trú tại huyện Long Điền) điều khiển. Hậu quả, H. tử vong. (Trí Nhân)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 17/2, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Võ Quốc Phi (SN 1991, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo trình bày của bị hại, Phi làm giả hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp và tiền bảo hiểm 1 lần của anh Lê Công Lộc (SN 1990, quê tỉnh Quảng Trị) với số tiền hơn 49 triệu đồng. Sau đó, anh Lộc phát hiện và trình báo Sở LĐTBXH tỉnh. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 17/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Lê Anh Khoa (SN 1992, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Tiếp tục thực hiện chuyên án mang bí số 0122T, Công an TP.Vũng Tàu đã mời Khoa lên làm việc, đối tượng thừa nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Vũng Tàu. (Lê Nguyễn)