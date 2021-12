AN NINH - TRẬT TỰ

TNGT 1 người tử vong

Ngày 30/12, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe đầu kéo biển số 50H- 018.75 kéo theo rơ moóc mang biển kiểm soát 51R-261.49 do tài xế Phạm Văn Hoàng (SN 1985, quê tỉnh Nam Định) điều khiển xe lưu thông trên đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao theo hướng từ QL51 về phường Hắc Dịch. Khi đến đoạn đường thuộc tổ 7, KP. Thị Vải, phường Mỹ Xuân thì xe đầu kéo va chạm với xe mô tô biển số 67L1-066.17, do anh V.T.T. (SN 1981, quê tỉnh Kon Tum) điều khiển, phía sau chở anh Đào Trọng Cường, lưu thông cùng chiều với xe container. Hậu quả, anh T. té vào gầm xe bên phải và bị cán tử vong, anh Cường bị văng ra ngoài nên bị thương nhẹ. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 30/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Nhi (SN 1994, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại ấp Phước Thiện, xã Phước Tỉnh, lực lượng công an bắt quả tang Nhi tàng trữ 10 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Đánh bạc

Ngày 30/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ đánh bạc tại cơ sở game bắn cá Biển Xanh (98, Nguyễn An Ninh, phường 7) do Đào Văn Long (SN 1985) làm chủ và Tần Láo Tả (SN 1998), quản lý cơ sở. Trước đó, tại địa điểm trên, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Phạm Đình Đạt (SN 1975, trú tại TP. Vũng Tàu) và 5 người khác có hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá, thắng thua được quy đổi thành tiền. Tang vật thu giữ hơn 14 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 30/12, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba, Phạm Hoàng Nguyên (SN 1995) và Nguyễn Anh Toàn (SN 1995, trú tại huyện Châu Đức) cùng người tên Nguyễn Ngọc Trung (SN 1983, trú tại huyện Châu Đức) đã trộm 4 bộ cửa cổng sắt của nhiều người. (Trí Nhân)