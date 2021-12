Tiêu hủy 2.500 vũ khí thô sơ, súng tự chế

Ngày 29/12, Công an tỉnh cho biết, Hội đồng tiêu hủy vũ khí - công cụ hỗ trợ - vật liệu nổ Công an tỉnh đã tổ chức tiêu hủy các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thu ngoài xã hội và Công an tỉnh quản lý.

Công an tỉnh tiêu hủy vũ khí thô sơ và súng tự chế.

Trong đó, có hơn 2.100 vũ khí thơ sơ các loại như dao, kiếm, mã tấu... và gần 400 súng tự chế. Đây là số vũ khí được thu giữ thông qua công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp, tang vật thu giữ trong quá trình điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Ngoài ra còn có các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ đã bị hư hỏng, không còn khả năng sử dụng từ công an các đơn vị, địa phương cũng được tiêu hủy. Việc tiêu hủy diễn ra đúng quy định, thủ tục, đảm bảo an toàn.

Trong thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cùng với đó, tăng cường xử lý hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-TRUNG HUY