Đồng bộ thông tin tiêm chủng vào dữ liệu dân cư

Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ TT-TT đã thống nhất việc chia sẻ, xác thực thông tin tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là điều kiện thuận lợi để tra cứu thông tin về tiêm vắc xin của từng cá nhân. Tại BR-VT, công an các địa phương, đặc biệt là TP. Bà Rịa đang tích cực phối hợp cùng lực lượng chức năng thu thập, xác minh thông tin tiêm chủng để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

Lực lượng Công an phường Phước Trung, TP. Bà Rịa rà soát thông tin của người dân trước khi đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thời điểm này, công an các phường, xã trên địa bàn TP. Bà Rịa đang tất bật với nhiệm vụ đối soát, điều chỉnh thông tin tiêm chủng COVID-19 của công dân để đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, tích hợp thông tin này trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Ngoài một máy tính được Bộ Công an cấp, lực lượng công an chủ động trang bị thêm 1 máy tính để quá trình nhập liệu, điều chỉnh và cung cấp mã số định danh cho công dân nhanh hơn.

Thiếu tá Đỗ Hồng Chinh, Phó Trưởng Công an phường Phước Trung, TP. Bà Rịa cho biết, trường hợp lưu trú dài hạn trên địa bàn phường chưa có dữ liệu cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lực lượng công an khu vực phải tiến hành thu thập. Sau đó, dữ liệu thu thập được gửi về địa phương nơi công dân thường trú để xác minh cho chính xác. Sau khi có kết quả trả lời, dữ liệu này sẽ được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, thông tin tiêm chủng được cập nhật vào hệ thống và tích hợp vào CCCD gắn chíp. Đối với người chưa có CCCD gắn chíp, lực lượng công an phải cung cấp mã số định danh cá nhân để người dân mang theo quét mã vạch khi có yêu cầu.

Chị Trần Thị Hiền, người dân phường Phước Trung, TP. Bà Rịa chia sẻ: “Việc đồng bộ thông tin tiêm chủng của người dân vào dữ liệu dân cư quốc gia là rất thiết thực. Sau khi dữ liệu được đồng bộ sẽ được tích hợp vào CCCD gắn chíp, cơ quan quản lý nhà nước quản lý chính xác, còn người dân đỡ phải mang nhiều loại giấy tờ mỗi khi ra đường”.

Theo quy trình mới được Bộ Công an triển khai từ tháng 11/2021, trước đây, sau khi người dân được tiêm chủng, lực lượng công an cơ sở phải lấy thông tin từ y tế địa phương để nhập liệu lại từ đầu, rất mất thời gian, công sức. Hiện nay, thông tin của mỗi người dân đã được công an cơ sở thu thập sẵn cập nhật vào dữ liệu quốc gia về dân cư và chỉ cần bổ sung thông tin tiêm chủng vào dữ liệu. Dữ liệu tiêm chủng người dân được Bộ Y tế chuyển qua Bộ Công an để đồng bộ lên hệ thống dữ liệu dân cư.

Trung tá Nguyễn Văn Thể, Trưởng Công an phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa cho biết, thông tin công dân và thông tin tiêm chủng đã được quy về một mối. Nghĩa là, lực lượng công an chỉ cần lên cổng thông tin điện tử kết hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Công an để đối chiếu các trường hợp nào đã tiêm, chưa tiêm để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

“Đối với trường hợp còn sai sót thông tin, công an cơ sở sẽ mời người dân lên chỉnh sửa ngay trên hệ thống. Việc này chỉ mất khoảng vài phút và người dân không phải đi lại nhiều lần”, Trung tá Nguyễn Văn Thể nói.

Việc nhập liệu thông tin tiêm chủng vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và được tích hợp vào CCCD gắn chíp đòi hỏi tính chính xác, bảo mật cao. Vì vậy, những trường hợp thông tin không trùng khớp, lực lượng cơ sở phải tiến hành đối soát, điều chỉnh kịp thời. Hiện tại, hơn 943 ngàn công dân trên địa bàn tỉnh đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin COVID-19. Việc liên kết các quy trình và đồng bộ dữ liệu về tiêm chủng giữa bộ, ngành mang lại sự tiện lợi, hữu dụng cho công dân vì được tích hợp cả trên CCCD.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN