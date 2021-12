AN NINH TRẬT TỰ 29/12

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 29/12, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức đấu tranh, triệt phá thành công 1 vụ án, bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào hồi 21h45 ngày 28/12, tại cảng cá Incomap, phường 5, TP. Vũng Tàu, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 phát hiện, bắt giữ Trương Nguyễn Hoài Nam (SN 2000, trú tại phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ khoảng 5g ma túy đá, 1 xe máy, 2 điện thoại di động cùng một số tang vật có liên quan đến vụ án. Hiện, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 đã ra quyết định tạm giữ đối tượng, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự, chuyển vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu xử lý theo quy định của pháp luật. (Minh Nhân)

* Ngày 29/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Trần Minh Tuấn (SN 1996, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại vòng xoay Phước Bình, xã Phước Tỉnh, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Tuấn đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Trí Nhân)

TNGT 1 người tử vong

Ngày 29/12, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72F1-9631 do Ngô A.T. (SN 1977, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển lưu thông trên đường 765 Mỹ Xuân - Hòa Bình. Khi đến đoạn đường thuộc thôn 3, xã Bình Trung thì xảy ra tai nạn với xe ô tô biển số 60C-240.12 do Lê Văn Vũ Lâm (SN 1993, quê tỉnh Bình Thuận) điều khiển. Hậu quả, T. tử vong. (Lê Nguyễn)

Đánh bạc

Ngày 29/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ tiếp tục xử lý vụ đánh bạc xảy ra tại trước số 995 Bình Giã, phường 10. Tại địa điểm trên, Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang Đỗ Thị Hiển (SN 1986, trú tại TP. Vũng Tàu) có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số đề cho Nguyễn Văn Bình (SN 1996, trú tại TP. Vũng Tàu) với số tiền 2,7 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm: số tiền 10,2 triệu đồng, 1 cùi đề (có 8 tờ đã ghi), 4 cùi đề chưa sử dụng, 1 tờ giấy ghi các con số. Tại cơ quan công an, Hiển khai nhận đã bán số đề trong ngày 27/12, với tổng số tiền là 6,942 triệu đồng. (Phước An)

Trộm điện thoại

Ngày 29/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Lê Thị Loan (SN 1990, trú tại huyện Long Điền) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu, lợi dụng sơ hở Loan đã trộm của bà Hà Thị Song (SN 1978, trú tại TP.Vũng Tàu) 1 ĐTDĐ hiệu Samsung A20S (trị giá khoảng 3,2 triệu đồng) thì bị nạn nhân phát hiện, tri hô cùng người dân bắt giữ giao cơ quan công an. (Nguyễn Văn)