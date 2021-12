VI PHẠM HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN: Coi chừng nguy hiểm đến tính mạng

Năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn điện gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại cả về người và gián đoạn việc cung cấp điện. Nguyên nhân xuất phát từ hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện của người dân.

Cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực BR-VT đo đạc thực tế vị trí đất khách hàng đề nghị hướng dẫn an toàn điện.

Những vụ tai nạn thương tâm

Trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn điện thương tâm mà nguyên nhân là do người dân vi phạm quy định về bảo đảm an toàn hành lang lưới điện. Chẳng hạn, vụ tai nạn điện xảy ra ngày 24/5/2021, tại phường Phước Trung, TP. Bà Rịa gây chết người. Nguyên nhân là do người dân câu cá trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây 110kV 171 Gas Bà Rịa - 174 Vũng Tàu 2 tại khoảng trụ 28-29 đã bất cẩn để dây câu chạm vào đường dây 110kV, dẫn đến gây sự cố và làm người câu cá tử vong.

Một vụ tai nạn điện khác cũng đã xảy ra ngày 1/11/2021, tại khu vực gần ngã tư Nguyễn Hữu Cảnh - đường 3/2, phường 10, TP. Vũng Tàu. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do người dân chặt cây xanh nằm ngoài hành lang an toàn lưới điện cao áp (khoảng cách từ cây đến đường dây trung thế dây bọc là 4m) làm nhánh cây ngã đổ vào đường dây trung thế tại khoảng trụ 480/02-02A tuyến 480VT gây phóng điện làm người chặt cây tử vong.

Mới đây nhất, ngày 14/12/2021, sự cố về điện tại trước số nhà 84 Lê Hồng Phong, phường 4, TP. Vũng Tàu đã làm người thi công bị bỏng. Cụ thể, trong quá trình cắt rễ cây để lắp đặt ống thoát nước cho các hộ dân thuộc công trình cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng Phong, công nhân đơn vị thi công đã bất cẩn cắt vào đoạn cáp ngầm trung thế 22kV gây sự cố và bản thân bị bỏng.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực BR-VT, năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ tai nạn điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, làm 2 người chết và 3 người bị thương. Ngoài ra còn có 13 vụ sự cố lưới điện do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. 13 vụ này không gây thương vong cho người dân nhưng đã gây thiệt hại cho lưới điện và ảnh hưởng đến việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh.

Cần tuân thủ quy định an toàn lưới điện

Anh Lê Minh Quý, ngụ ấp Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức vừa có đơn gửi Công ty Điện lực BR-VT đề nghị hướng dẫn về an toàn điện. Anh cho biết, gia đình anh có thửa đất khoảng 200m2, ở khu phố 3, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa nằm dưới đường dây điện 110kV đang chuẩn bị xây nhà. Trong quá trình thực hiện các thủ tục xây nhà trên thửa đất này, gia đình anh bị vướng quy định “Xây dựng công trình dưới hành lang an toàn lưới điện cao áp”. Do đó, anh làm đơn đề nghị Công ty Điện lực BR-VT hướng dẫn về an toàn điện để hoàn thiện các thủ tục cần thiết khi xin cấp phép xây dựng.

Sau khi nhận được đơn của anh Quý, Phòng An toàn và Đội quản lý, vận hành lưới điện cao thế trực thuộc Công ty Điện lực BR-VT đã phối hợp với gia đình anh tiến hành khảo sát, đo đạc thực địa tại vị trí mảnh đất.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Phòng An toàn, Công ty Điện lực BR-VT cho biết, để bảo đảm an toàn trong quá trình xây dựng, các hộ dân trước khi xây dựng cần liên hệ với Công ty điện lực để được hướng dẫn về an toàn lưới điện. Sau khi nhận được đơn đề nghị của người dân, Công ty sẽ cử cán bộ xuống hiện trường khảo sát thực tế để có hướng dẫn cụ thể.

“Nếu công trình bảo đảm các quy định an toàn hành lang lưới điện, ngành điện sẽ có văn bản trả lời để người dân hoàn tất hồ sơ xây dựng. Trong trường hợp vị trí xây dựng công trình chưa bảo đảm đủ các điều kiện về an toàn, ngành điện sẽ hướng dẫn và yêu cầu người dân thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an toàn hành lang lưới điện”, ông Dũng cho hay.

Trước nhu cầu xây dựng các công trình nhà ở tăng cao, Công ty Điện lực BR-VT cũng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân có công trình xây dựng dưới hành lang an toàn lưới điện cao thế cần liên hệ với cơ quan điện lực gần nhất, hoặc liên hệ qua số điện thoại 19009000 hoặc 19001006 để được hướng dẫn.

