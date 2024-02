Tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất sau khi Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt

Ngày 23/2, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 2046/QĐ-UBND chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cấp huyện sau khi Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2023.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 triển khai các nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 cấp huyện theo quy định pháp luật về đất đai, đặc biệt làm rõ các nội dung có mâu thuẫn với quy hoạch tỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, lập kế hoạch, lộ trình thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trình thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trong quý II/2024 theo quy định pháp luật. Trong quá trình lập, thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư; khắc phục căn bản tình trạng các dự án treo do quy hoạch có nguyên nhân chủ quan; xử lý các tồn tại, bất cập do ảnh hưởng của quy hoạch “treo”, bảo đảm các quyền lợi của người dân về đất đai, tài sản và an sinh xã hội, không để xảy ra tình trạng khiếu nại kéo dài.

QUANG VŨ