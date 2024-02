Giá bán tăng cao, xuất khẩu hồ tiêu kỳ vọng khởi sắc

Sản lượng hồ tiêu toàn cầu sụt giảm được cho là nguyên nhân khiến giá loại gia vị này tăng liên tiếp trong thời gian qua.

Giá tiêu tăng mạnh, thị trường xuất khẩu cũng khởi sắc. Trong ảnh: Thu hoạch hồ tiêu tại huyện Châu Đức.

Giá cao, nông dân hồ hởi thu hoạch

Ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều nhà vườn trồng tiêu trên địa bàn tỉnh đã tất bật thu hoạch. Giá ngay từ đầu vụ đã tăng mạnh và vẫn tiếp tục đà tăng nên bà con nông dân rất phấn khởi.

Ông Lê Văn Hải (ấp 5, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc) đang canh tác 1,3ha tiêu, trong đó 8 sào hơn 10 năm tuổi và 5 sào 4 năm tuổi. “Dự kiến vụ tiêu năm nay gia đình tôi thu về khoảng 4 tấn hạt. Hiện giá tăng lên 91,5 ngàn đồng/kg, với giá bán này gia đình tôi lãi khoảng 300 triệu đồng”, ông Hải nói.

Gia đình ông Trịnh Văn Tiến (xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) cũng đã thuê đủ nhân công để kịp thu hái hơn 8 sào hồ tiêu. Thời gian qua, ông Tiến đã chọn phương pháp sản xuất theo hướng hữu cơ, tận dụng phế phẩm nông nghiệp làm phân bón để giảm bớt chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hồ tiêu.

“Vườn tiêu của gia đình tôi năm nay dự kiến cho thu hoạch hơn 2 tấn, năng suất giảm gần 1 tấn so với những năm trước do canh tác theo hướng hữu cơ. Tuy năng suất giảm 50% so với vụ tiêu năm ngoái, nhưng nhờ giá hạt tiêu tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ nên bà con nông dân chúng tôi cũng có lãi”, ông Tiến cho hay.

Tại thủ phủ trồng tiêu của tỉnh là huyện Châu Đức, nông dân cũng đang thu hoạch vụ tiêu năm 2024. Những ngày này, gia đình bà Lê Thị Hoàn (ấp Suối Lúp, xã Bình Ba) đang tất bật hái tiêu trên diện tích gần 1ha. Dự kiến vụ tiêu năm nay, gia đình bà thu hoạch khoảng 1,2 tấn, cao hơn so với năm ngoái, giá bán cũng tăng hơn 20 ngàn đồng/kg so với đầu vụ, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. “Tiêu có giá, năng suất cũng đạt hơn mọi năm nên có thêm động lực để gắn bó với cây trồng này sau nhiều năm giá giảm sâu”, bà Hoàn chia sẻ.

Ghi nhận trong ngày 23/2, giá loại hạt được ví như “vàng đen” này vọt lên ngưỡng 89-91,5 ngàn đồng/kg. Giá hạt tiêu tại thị trường nội địa tăng do nguồn cung hạn chế, trong khi DN vẫn có nhu cầu mua để đảm bảo nguồn xuất khẩu.

Số liệu từ Bộ NN-PTNT cho thấy, vụ thu hoạch hạt tiêu của nước ta năm 2024 đã bắt đầu rộ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên vụ thu hoạch năm 2024 chậm hơn năm 2023. Dự kiến sản lượng hạt tiêu năm 2024 chỉ đạt 170 ngàn tấn, giảm 10,5% so với năm 2023.

Xuất khẩu khởi sắc

Trong tháng đầu tiên năm 2024, kim ngạch xuất khẩu tiêu của Việt Nam tăng trưởng đột biến. Theo số liệu của Bộ Công thương, Việt Nam xuất khẩu 20 ngàn tấn hạt tiêu trong tháng 1, thu về 79 triệu USD. So với tháng 1/2023, lượng hạt tiêu xuất khẩu tăng đến 60,2% và giá trị tăng tới 83,9%. Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 1/2024 đạt 3.953 USD/tấn, tăng 3,4% so với tháng 12/2023 và tăng 14,8% so với tháng 1/2023.

Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế dự báo, giá hạt tiêu toàn cầu sẽ biến động theo xu hướng tăng trong quý I/2024 khi sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2024 giảm ở các nước sản xuất chính. Điều kiện thời tiết bất lợi do hiện tượng El Nino gây ra cộng với việc không có nhiều diện tích trồng mới ở các nước sản xuất lớn trong những năm gần đây... sẽ khiến cho sản lượng hạt tiêu giảm trong thời gian tới.

Theo bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, nhờ nguồn cung ổn định và chất lượng đảm bảo, hồ tiêu Việt Nam thuận lợi khi thâm nhập vào các thị trường. Đặc biệt, xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt trong năm nay. Nhu cầu nhập khẩu hạt tiêu hàng năm của quốc gia này khoảng 65-70 ngàn tấn.

Trong khi đó, ông Lâm Ngọc Nhâm, Chủ tịch Hiệp hội hồ tiêu Bà Rịa-Vũng Tàu nhận định, ngoài sản phẩm hồ tiêu hữu cơ, tiêu sản xuất truyền thống của người dân cũng rất hút hàng do diện tích cánh tác dần thu hẹp để thay thế các loại cây trồng khác. “Giá tiêu đang lấy lại đà tăng ngay từ đầu năm 2024. Đây là tín hiệu tốt, hy vọng sẽ mang lại thu nhập cao cho nông dân trong vụ tiêu năm nay”, ông Nhâm cho biết thêm.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU