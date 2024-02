Để những chuyến tàu cập cảng an toàn trong dịp Tết

Thời điểm khi tất cả mọi người đã tạm gác lại công việc để cùng người thân chuẩn bị đón Tết thì lực lượng hoa tiêu hàng hải vẫn làm việc 24/24 giờ với tinh thần “có tàu là lên đường”, để giúp những chuyến tàu cập cảng an toàn.

Nghề dẫn sóng

Những ngày cận Tết, theo chân những hoa tiêu của Công ty CP Dịch vụ và vận tải biển Vũng Tàu (Vungtau Ship) dẫn tàu vào cảng, chúng tôi chỉ hình dung rằng công việc đơn giản của họ chỉ là lên tàu hay ngồi trên ca nô đi trước để các tàu theo họ ra, vào vùng nước cảng biển. Thế nhưng, thực tế mới thấy công việc của họ vất vả hơn nhiều.

Hoa tiêu ngoại hạng Vũ Ngọc An trao đổi trao đổi, bàn bạc với thuyền trưởng Sundeep Dhanker thông tin về độ sâu, độ rộng luồng, thủy triều, tốc độ tàu, mớn nước trước khi rời cảng.

Tại cảng CMIT, hoa tiêu ngoại hạng Vũ Ngọc An (Giám đốc Xí Nghiệp hoa tiêu Vũng Tàu thuộc Vungtau Ship) bắt đầu hành trình lên tàu và thực hiện công việc của người dẫn đường. Nhiệm vụ lúc này của anh là đưa tàu MAERSK EMERALO, quốc tịch Singapore rời cảng CMIT. Vừa lên tàu ông An và đồng nghiệp quan sát tổng thể mọi chướng ngại vật quanh tàu, điều kiện gió và dòng chảy. Sau đó, ông lên tàu trao đổi, bàn bạc với thuyền trưởng Sundeep Dhanker thông tin về độ sâu, độ rộng luồng, thủy triều, tốc độ tàu, mớn nước và đường kính vùng quay trở. Khi các thông số kỹ thuật hai bên đã cập nhật đầy đủ, hoa tiêu Vũ Ngọc An báo cáo về Trung tâm điều khiển luồng giao thông rồi bắt đầu nhiệm vụ cố vấn cho thuyền trưởng chỉ huy con tàu rời cảng an toàn, hành hải tới khu vực đón trả hoa tiêu ở khu vực phao số 0. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, tàu rời cảng an toàn cũng là lúc hoa tiêu kết thúc công việc trong ngày.

Lực lượng hoa tiêu bắt đầu nhiệm vụ dẫn tàu.

Chia tay chúng tôi, thuyền trưởng Sundeep Dhanker vui vẻ chia sẻ, dịch vụ hoa tiêu tại Bà Rịa-Vũng Tàu rất tốt, họ thân thiện, chuyên nghiệp. "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào các hoa tiêu, họ tư vấn nhiều thông tin về luồng, bãi cạn, cũng như an toàn luồng. Trong quá trình dẫn tàu, họ còn giới thiệu về con người, cảnh vật lẫn tiềm năng, lợi thế cảng biển, rất thân thiện và nhiệt tình, khiến chúng tôi tò mò và muốn được khám phá", thuyền trưởng Sundeep Dhanker nói.

Chia sẻ về nghề, ông Vũ Ngọc An cho rằng, nghề hoa tiêu hàng hải là làm việc 24/24 giờ, không kể ngày lễ, Tết. Việc tàu thuyền, đặc biệt là các tàu có trọng tải lớn vào rời các cảng biển an toàn là một trong những yếu tố tạo nên sức cạnh tranh lớn của khu vực cảng biển và là vết son trên bản đồ hàng hải thế giới. Hoa tiêu được ví như người dẫn sóng, giữ vai trò cố vấn trực tiếp cho thuyền trưởng điều khiển tàu phù hợp với điều kiện hàng hải ở khu vực dẫn tàu, hoa tiêu làm nhiệm vụ dẫn tàu luôn ý thức an toàn là yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Góp phần sự phát triển cảng biển

Với 46 bến cảng đang khai thác trên sông Cái Mép – Thị Vải và Sông Dinh, trong những năm vừa qua, cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu được đánh giá là một trong những cảng biển phát triển nhất khu vực Đông Nam á, các bến cảng biển trong khu vực có khả năng tiếp nhận nhiều loại tàu vào khai thác trong đó có những tàu container lớn nhất thế giới có sức chở trên 24.000 TEU, trọng tải đến 232.000 DWT, tàu khách có sức chở hơn 4.000 hành khách, tàu hàng rời có sức chở đến 100.000 DWT tàu LNG có sức chở đến 100 ngàn tấn. Để những chuyến siêu tàu cập/rời cảng thành công có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ hoa tiêu hàng hải. Họ được ví như những đôi mắt biển thầm lặng và cho những chuyến tàu ra, vào cảng an toàn.

Để những chuyến siêu tàu cập/rời cảng thành công có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ hoa tiêu hàng hải.

Hoa tiêu Vũ Duy Minh cho biết, công việc của một hoa tiêu không hề đơn giản, nên việc tuyển dụng hoa tiêu đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt. Để chịu trách nhiệm cố vấn cho thuyền trưởng, dẫn dắt tàu biển ra vào cảng, khu neo đậu an toàn, thuận lợi và nhanh chóng, mỗi hoa tiêu phải trải qua nhiều năm đào tạo. Để trở thành một hoa tiêu ngoại hạng, có thể dẫn dắt tất cả các loại tàu, trung bình mất từ 10-15 năm. Thêm vào đó là quá trình tích lũy kinh nghiệm, hiểu rõ đặc thù từng khu vực hàng hải, từng thông số kỹ thuật của các con tàu khác nhau.

Ngoài năng lực chuyên môn, hoa tiêu cần phải có kiến thức về thủy văn, thông thạo ngoại ngữ và bản lĩnh nghề nghiệp để đưa ra các quyết định, giúp thuyền trưởng xử lý những tình huống khẩn cấp, để bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến tàu.

Ông Nguyễn Văn Cẩm, Tổng Giám đốc VungTau Ship cho hay, DN có 67 hoa tiêu, bình quân dẫn từ 40-60 tàu ra vào cảng/ngày. Việc tàu thuyền, đặc biệt là các tàu có trọng tải lớn vào rời các cảng biển an toàn là một trong những yếu tố tạo nên sức cạnh tranh lớn của khu vực cảng biển và là vết son trên bản đồ hàng hải thế giới. Là người giữ vai trò cố vấn trực tiếp cho thuyền trưởng điều khiển tàu phù hợp với điều kiện hàng hải ở khu vực dẫn tàu, hoa tiêu làm nhiệm vụ dẫn tàu luôn ý thức an toàn là yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Trong năm 2023, lực lượng hoa tiêu của công ty đã dẫn 14.600 lượt tàu ra vào các cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh tuyệt đối an toàn khẳng định vai trò, vị thế là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải dẫn đầu cả nước.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN