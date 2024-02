Nhộn nhịp mua sắm Tết

Sáng 29 Tết, hoạt động mua sắm Tết tại các chợ, siêu thị nhộn nhịp hơn hẳn những ngày trước đó. Người dân hối hả đi mua sắm chuẩn bị cho một Tết Nguyên đán tươm tất, đầy đủ và sung túc. Hàng hóa phong phú, đa dạng cùng nhiều chương trình khuyến mãi đã góp phần giúp người tiêu dùng thuận lợi trong mua sắm Tết.

Người dân mua sắm Tết tại siêu thị GO! Bà Rịa sáng 29 tháng Chạp.

Ghi nhận không khí mua sắm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sáng 29 tháng Chạp tại các siêu thị, trung tâm thương mại khá nhộn nhịp. Tại siêu thị, cửa hàng bán lẻ trong tỉnh người dân hối hả đi sắm Tết. Tại siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu sáng 29 tháng Chạp, lượng khách đến mua sắm Tết tăng mạnh và tập trung chủ yếu vào các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, rau củ quả, trái cây, nước giải khát…

Nhân viên siêu thị GO! Bà Rịa thanh toán tiền hàng cho khách.

Chị Phạm Thị Ánh Ngân (huyện Châu Đức) chia sẻ, ngày 28 tháng Chạp chị mới được nghỉ nên tranh thủ đưa mẹ đi sắm Tết tại Co.op Mart Bà Rịa. Chị và mẹ đã chọn được các loại bánh kẹo, mứt, thực phẩm, rau củ đủ cho những ngày Tết. Giá cả đa số các mặt hàng ổn định, thậm chí có nhiều mặt hàng khuyến mãi sâu nên chị chọn mua được nhiều hàng rẻ, chất lượng tốt. “Mặc dù khi thanh toán, tôi phải đợi khá lâu để tới lượt nhưng cũng khá thoải mái vì hiểu rằng mọi người cùng tâm lý đi mua đồ chuẩn bị cho Tết. Hiện nay, Tết đã tràn ngập khắp nẻo đường, tôi cảm thấy rất vui vì được hòa chung không khí với mọi người”, chị Ngân nói.

Người dân mua sắm Tết tại Co.op Mart Bà Rịa sáng 29 tháng Chạp.

Ghi nhận tại hệ thống cửa hàng WinMart+, Lotte Mart Vũng Tàu… không khí mua sắm những ngày cận tết cũng hết sức sôi động. Các gian hàng được trang trí gắn với không gian đậm nét tết cổ truyền. Theo đại diện siêu thị GO! Bà Rịa, sức mua tại siêu thị tăng gấp 2-3 lần so với tuần trước nên siêu thị đã huy động toàn bộ nhân viên và tuyển thêm lao động thời vụ để sắp xếp hàng hóa, hỗ trợ khách hàng. Đồng thời mở thêm các quầy thanh toán, tăng giờ mở cửa phụ để phục vụ khách hàng đến mua sắm.

Dịp này, các siêu thị cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu đến 50% cho hàng ngàn mặt hàng thuộc các nhóm hàng gia dụng, quần áo, thực phẩm, hóa mỹ phẩm… để người tiêu dùng thoải mái mua sắm. Ông Đỗ Lê Bình, Giám đốc Co.op Mart Bà Rịa cho biết, năm nay người dân tập trung mua sắm vào tuần cuối trước Tết Nguyên đán nên siêu thị đã chủ động nhập tăng lượng hàng hóa, nhất là các nhóm hàng thiết yếu. Dịp này, siêu thị cũng triển khai nhiều chương trình giảm giá để tạo điều kiện cho người dân mua sắm Tết.

Không chỉ các siêu thị, tại các chợ, cửa hàng, đại lý bán lẻ trên toàn tỉnh, hàng hóa cũng luôn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, sức mua cũng tăng. Ông Lê Hoàng Phước, chủ cửa hàng hải sản khô Thanh Lan 1 (chợ Bà Rịa) cho biết, sức mua 3 ngày gần đây tăng so với ngày thường. Giá cả các mặt hàng khô có tăng nhưng không đáng kể. “Năm nay, cửa hàng của tôi bán Tết cũng tạm ổn. Dù không bằng cùng kỳ năm ngoái nhưng sức mua cũng tăng do khách quen, khách mối đặt hàng ổn định”, ông Phước nói.

Người dân mua sắm Tết tại chợ Bà Rịa sáng 29 tháng Chạp.

Còn bà Nguyễn Thị Bích, tiểu thương bán trái cây chợ Vũng Tàu cho biết, mấy ngày trước, tiểu thương còn ngồi nhìn nhau, lo không có người đi chợ. Nhưng từ 29 Tết, lượng khách tăng lên gấp đôi, sức mua trái cây cũng tăng gấp đôi. Giá trái cây tăng từ 5.000-10 ngàn đồng/kg (tùy loại). Chẳng hạn, xoài giá từ 60-80 ngàn đồng/kg; quýt vàng 60 ngàn đồng/kg; táo đỏ 70 ngàn đồng/kg; thanh long 30 ngàn đồng/kg; chuối xanh 25-35 ngàn đồng/kg; mãng cầu 80-100 ngàn đồng/kg… So với vài ngày trước lượng hàng bà bán ra cũng tăng 50%. “Năm nay tuy sức mua không bằng năm trước nhưng thời điểm này, người dân đến chợ mua sắm Tết nhộn nhịp hơn nên tiểu thương chúng tôi cũng mừng vì bán được hàng. Giá các loại trái cây hai hôm nay có tăng nhưng không đáng kể nên cũng dễ bán, dễ mua”, bà Bích nói.

Người dân mua thịt heo tại chợ Vũng Tàu.

Theo đại diện BQL các chợ trên địa bàn tỉnh, những ngày cận Tết sức mua tại chợ có tăng do nhu cầu mua sắm của người dân tăng nhưng chỉ bằng khoảng 60% so với cùng thời điểm năm 2023. Hàng hóa nhập về khá đa dạng và phong phú, đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân. Giá các loại mặt hàng Tết có tăng khoảng 10% so với mọi năm, trong đó mặt hàng thịt heo giữ giá ổn định. Ông Hoàng Văn An, Phó Trưởng Ban quản lý chợ Vũng Tàu cho hay, sức mua tại chợ ngày 29 tháng Chạp tại chợ Vũng Tàu tuy không bằng cùng kỳ năm ngoái, nhưng so với vài hôm trước đã tăng lên gấp đôi, gấp ba lần. Nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao nên lượng hàng hóa về chợ cũng tăng theo. Bên cạnh kiểm soát hàng hóa về chợ, BQL chợ cũng tuyên truyền bà con tiểu thương niêm yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết. Đồng thời, bố trí lực lượng để bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU