PV GAS tăng cường an ninh, an toàn dịp Tết

Ngày 7/2, lãnh đạo Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, đơn vị đã ra chỉ thị yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn, PCCC trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Người lao động PV GAS duy trì chế độ trực, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Lãnh đạo PV GAS yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định về an toàn, PCCC của CBCNV, nhà thầu, khách khi tham quan vào công trình khí; tuyệt đối tuân thủ các quy định về cấp giấy phép làm việc, kiểm soát nguồn lửa, nguồn nhiệt, hóa chất, chỉ cho phép người, các phương tiện, dụng cụ đủ điều kiện an toàn và đúng quy định được vào làm việc, giao nhận hàng.

Các đơn vị trực Tết tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng, các sở, ban ngành, chính quyền địa phương nơi có công trình khí, cơ sở của PV GAS để rà soát, triển khai các phương án tuần tra, bảo vệ an ninh, an toàn, PCCC như các chương trình đã ký kết.

Trong dịp Tết Nguyên đán, tại tất cả các đơn vị, công trình khí duy trì chế độ trực sản xuất, kinh doanh, ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo trên và báo cáo Tổng Công ty nếu có khó khăn, vướng mắc cần hỗ trợ.

HÀ AN