Lượng điện tiêu thụ dự báo tăng 5-10% trong mùa khô

Bước vào thời điểm nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao. Để không xảy ra tình trạng thiếu điện, ngành điện đã chủ động triển khai các phương án để bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục.

Công ty điện lực tỉnh đẩy nhanh tiến độ các công trình bổ sung nguồn điện nhằm bảo đảm ổn định, lâu dài. Trong ảnh: Nhân viên điện lực kiểm tra trạm điện tại huyện Long Điền.

Nhiều phương án bảo đảm điện sản xuất, sinh hoạt

Ông Đỗ Thanh Tiến (TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) cho biết, vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của gia đình ông tăng gấp đôi do thường xuyên dùng máy lạnh, quạt và nhiều thiết bị khác. Do đó, ông Tiến lo lắng liệu nguồn điện có bị quá tải cục bộ nếu sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc. Đặc biệt, Xuyên Mộc lại là địa phương tập trung nhiều khu du lịch, nghỉ dưỡng và điện sử dụng cho nông nghiệp khá lớn.

Không riêng gì gia đình ông Tiến, qua khảo sát cho thấy, vào mùa nắng nóng nhu cầu sử dụng điện của các gia đình đều tăng cao. Trước thực trạng này, để bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục, ngành điện đã chủ động triển khai nhiều phương án.

Ông Phan Thành Việt, Phó Giám đốc Điện lực Xuyên Mộc cho biết, đơn vị đã lập kế hoạch nhằm bảo đảm nguồn điện phục vụ khách hàng. Trong đó, chú trọng nâng công suất các trạm biến áp để chống quá tải. Đơn vị cũng đặc biệt lưu ý về việc cấp điện an toàn, ổn định cho các khu vực sản xuất nông nghiệp và các khu du lịch ven biển có đông khách lưu trú.

“Ngoài công tác bảo dưỡng, cải tạo lưới điện trung, hạ thế và trạm biến áp. Đơn vị cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân tiết kiệm điện, sử dụng điện mặt trời áp mái nhà để giảm phụ tải. Toàn bộ điện sử dụng của huyện đang được cấp thông qua 9 pháp tuyến từ trạm biến áp 110kv Xuyên Mộc, tổng sản lượng điện năng khoảng 285 triệu kW/năm. Mùa nắng nóng năm nay, dự báo nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn huyện sẽ tăng 5-7%”, ông Việt thông tin thêm.

Là địa phương có lượng khách hàng và nhu cầu sử dụng điện lớn nhất của tỉnh, Điện lực TX.Phú Mỹ hiện đang cấp điện cho khoảng 73 ngàn khách hàng, nhu cầu sử dụng là 450 triệu kW/giờ.

Ông Vũ Hồng Tráng, Giám đốc Điện lực TX.Phú Mỹ cho hay, với đặc thù là địa phương tập trung các khu công nghiệp lớn, nhu cầu điện luôn ở mức cao hơn so với các địa phương khác. Mùa nắng nóng năm nay, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn thị xã dự báo tăng từ 5-10%.

Nắm bắt tốc độ tăng trưởng phụ tải qua các năm nên trước khi bước vào mùa nắng nóng, đơn vị đã xây dựng phương án cung cấp điện và ứng phó với trường hợp mất cân đối cung cầu. Công ty cũng tập trung nhân lực, ra quân kiểm tra hệ thống đường dây, vệ sinh, bảo dưỡng lưới điện; theo dõi, tính toán tình trạng mang tải của từng lộ đường dây và trạm biến áp để có biện pháp thay đổi phương thức vận hành; xử lý kịp thời các khu vực có nguy cơ gây sự cố mất điện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch điều chỉnh tiết giảm phụ tải phù hợp, đúng quy định để duy trì vận hành hệ thống điện ổn định.

Theo ông Tráng, Điện lực Phú Mỹ hiện quản lý và vận hành 7 trạm 110kv; các trạm này đang hoạt động dưới 75% phụ tải và được liên kết với nhau. Trong trường hợp trạm nào có phụ tải tăng cao, sẽ hoãn chuyển tuyến cấp điện, nhằm đảm bảo không để xảy ra tình trạng đầy tải. Do đó, trong mùa nắng nóng 2023, Điện lực Phú Mỹ đảm bảo sẽ cung cấp điện xuyên suốt cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Công ty Điện lực tỉnh hiện đang quản lý vận hành an toàn và ổn định 51 tuyến đường dây 110Kv, liên kết giữa các trạm biến áp 110kV và các nhà máy phát điện với tổng chiều dài là 353 km; 16 trạm biến áp 110/22kV (gồm 25 máy, với tổng dung lượng 1.384MVA); 13 trạm biến áp 110/33/22kV của khách hàng (gồm 23 máy, với tổng dung lượng là 2.602MVA); 2.222 km đường dây trung thế; 3.229,54 km đường dây hạ thế, 3.510 TBA phân phối 22/0,4kV với tổng dung lượng 630,04 MVA.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình bổ sung nguồn điện

Theo Công ty Điện lực tỉnh, trong quý I/2023 sản lượng điện thương phẩm của khách hàng sử dụng cấp điện áp 110kV giảm 6% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, cả năm 2023 dự kiến kế hoạch điện thương phẩm thực hiện của toàn tỉnh đạt gần 8 tỷ kWh, tăng 4,3% so với năm 2022. Vì vậy, công ty đã triển khai nhiều giải pháp để chuẩn bị nguồn và lưới điện nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn và liên tục cho khách hàng, đặc biệt là các tháng nắng nóng.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh cho biết, trước mùa nắng nóng, đơn vị đã chỉ đạo điện lực các địa phương xây dựng phương án cung cấp điện, đặc biệt là các phương án cấp điện ưu tiên cho các phụ tải quan trọng.

Các đơn vị điện lực cũng thường xuyên kiểm tra dòng tải, xử lý hiện tượng quá tải, phát nóng của đường dây, máy biến áp. Có phương án thay đổi kết nối lưới điện, điền chuyển, tăng cường công suất máy biến áp cho phù hợp với mức độ tiêu thụ điện của khu vực. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị, nhân sự để xử lý sự cố kịp thời, nhanh chóng tái lập nguồn điện trở lại. Ngoài ra, Điện lực tỉnh cũng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng, bổ sung nguồn điện, trạm biến áp mới.

Bên cạnh đó, Điện lực tỉnh đã hoàn thành đóng điện 2 dự án thực hiện thi công lưới điện phân phối của vốn vay KFW giá trị gần 150 tỷ đồng, khối lượng đưa vào vận hành bao gồm 38,3km đường dây trung thế xây dựng mới, hơn 98,9km đường dây hạ thế và 76 trạm/23MVA công suất máy biến áp.

Ngoài ra, ngành điện cũng đã và đang đầu tư 212 tỷ đồng để thực hiện thi công lưới điện phân phối. Hiện đã hoàn thành đóng điện và đang triển khai thi công 28 công trình với tổng khối lượng đưa vào vận hành trong năm 2023 bao gồm 176 km đường dây trung thế xây dựng mới, hơn 250km đường dây hạ thế và 47MVA công suất máy biến áp.

“Từ việc đầu tư trạm biến áp và lưới điện như trên, kết hợp lưới điện hiện hữu và các giải pháp đã được các đơn vị trực thuộc triển khai, Công ty Điện lực tỉnh đảm bảo nhu cầu điện năm nay, đặc biệt mùa khô”, ông Hải nhấn mạnh.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC