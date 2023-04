Huyện Đất Đỏ và Long Điền là 2 địa phương về đích huyện nông thôn mới (NTM) sớm nhất trên địa bàn tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để Đất Đỏ và Long Điền phấn đấu đạt mục tiêu trở thành huyện NTM nâng cao vào năm 2023.

Các mô hình kinh tế đã giúp cải thiện đời sống của người dân và góp phần cùng địa phương hoàn thành tiêu chí thu nhập trong bộ tiêu chí xây dựng huyện NTM nâng cao. Trong ảnh: Trồng dưa lưới trong nhà màng tại xã Long Tân, (huyện Đất Đỏ).

Diện mạo nông thôn đổi thay

Phong trào xây dựng NTM đã giúp bộ mặt nông thôn của các xã trên địa bàn huyện Đất Đỏ thay đổi mạnh mẽ. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được xây dựng khang trang, sạch đẹp. Hệ thống kênh mương, thủy lợi, các công trình điện trung, hạ thế liên xã được đầu tư đồng bộ. Người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây có giá trị cao như nhãn xuồng cơm vàng, mãng cầu ta; đầu tư cơ sở chế biến nông sản; mua sắm thiết bị điện, điện tử phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Hệ thống chợ cũng được sửa chữa, xây dựng mới, góp phần tích cực trong việc tiêu thụ sản phẩm tại địa phương…

Tại huyện Long Điền, phong trào xây dựng NTM đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và đông đảo người dân, giúp cho nông thôn của huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong đó, phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Long Điền với các mô hình như: Tuyến đường hoa kiểu mẫu, điện thắp sáng, camera an ninh, thùng rác công cộng, lá cờ ngày hội, hiến đất làm đường... đã góp phần làm đẹp cảnh quan đường làng, ngõ xóm, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân.

Ông Phạm Văn Lý (tổ 29, ấp Phước Nghĩa, xã Tam Phước) là một trong những hộ dân tiêu biểu trong việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn. “Lúc đó, rẫy của tôi đang trồng cây keo. Hưởng ứng chương trình xây dựng NTM của xã, tôi đã bàn với vợ, con hiến 1.000m2 đất để làm đường. Đường được mở rộng, người dân đi lại dễ dàng, nông sản của bà con trồng ở các rẫy xung quanh đến mùa thu hoạch vận chuyển thuận lợi, tôi cũng vui lây”, ông Lý chia sẻ.

Không chỉ hiến đất, tham gia làm đường và làm mương nội đồng, cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Long Điền còn tích cực tham gia các phong trào, mô hình: Ánh đèn sáng tỏ, xóm ngõ an toàn; Tổ liên gia tự quản; Phòng trọ an toàn; Camera an ninh... Các mô hình, phong trào đó đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Huy động nguồn lực

Bám sát mục tiêu xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025 của Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh, huyện Đất Đỏ đã xây dựng kế hoạch hoàn thành 9 tiêu chí để được công nhận là huyện NTM nâng cao vào năm 2023.

Bà Đỗ Thị Hồng, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ cho biết, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị để triển khai thực hiện các tiêu chí. Dự kiến kinh phí thực hiện kế hoạch nguồn vốn đầu tư xây dựng huyện Đất Đỏ đạt NTM nâng cao năm 2023 hơn 129 tỷ đồng. “Huyện đã đề ra lộ trình, giải pháp thực hiện cụ thể và phân công nhiệm vụ cho các địa phương, ban, ngành, tập trung mọi nguồn lực đưa Đất Đỏ trở thành huyện NTM nâng cao vào năm 2023”, bà Đỗ Thị Hồng nói.

Trong khi đó, huyện Long Điền cũng khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao năm 2023. Huyện thường xuyên rà soát, nắm tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, huyện NTM và huyện NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí mới; đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng; tiếp tục hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập.

Công tác nâng cao chất lượng môi trường sống cũng được quan tâm thực hiện. Cùng với đó, huyện đẩy mạnh hỗ trợ, tạo điều kiện cho các chủ thể có sản phẩm tiềm năng tham gia chương trình OCOP, từng bước xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực... nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU