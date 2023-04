Thu nhập bình quân của người lao động tăng 640 ngàn đồng

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, thị trường lao động quý I/2023 tiếp tục duy trì đà phục hồi, lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm ngoái.

Người lao động ở TP.Vũng Tàu đăng ký tìm việc làm tại Phiên giao dịch việc làm lần thứ nhất năm 2023 do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức ngày 25/3.

Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Theo đó, số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 51,1 triệu người, tăng 113,5 ngàn người so với quý trước và tăng 1,1 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong quý I/2023, cả nước còn khoảng 885,5 ngàn người thiếu việc làm; 1,05 triệu người thất nghiệp.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý I/2023 đạt 7 triệu đồng, tăng 640 ngàn đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,36 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ. Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,41 lần khu vực nông thôn.

Tin, ảnh: TUỆ LÂM