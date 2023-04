Trưa 6/4, Cảng tàu khách Côn Đảo, huyện Côn Đảo đã tiếp nhận thử nghiệm chuyến tàu cao tốc vận chuyển 173 hành khách xuất phát từ TP.Cần Thơ cập cảng. Việc đưa bến cảng vào khai thác tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách trên hải trình từ đất liền ra Côn Đảo, rút ngắn quãng đường gần 15km so với từ Cảng Bến Đầm về trung tâm Côn Đảo.

Bến cảng tàu khách Côn Đảo lần đầu tiên tiếp nhận tàu khách vào ngày 6/4.

Gần 800 hành khách đến và đi

Ông Đỗ Công Thịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng Bến Đầm cho biết, sau khi Cục Hàng hải Việt Nam có quyết định công bố mở Bến cảng tàu khách Côn Đảo để đưa vào khai thác, ngày 6/4, Ban Quản lý Cảng Bến Đầm đã tiếp nhận thử nghiệm tàu cập bến cảng này. Ngày đầu tiên vận hành thử nghiệm, Bến cảng tàu khách Côn Đảo đã tiếp nhận tàu khách cao tốc Mai Linh Express thuộc Công ty CP Mai Linh Tây Đô, vận chuyển 173 hành khách đi từ Cần Thơ cập cảng. Ngày 7/4, tàu Superdong Côn Đảo I, tuyến Trần Đề-Côn Đảo cũng đã đưa hơn 300 hành khách cập bến tàu khách Côn Đảo an toàn. Đây là 2 chuyến tàu khách đầu tiên cập Cảng tàu khách Côn Đảo sau khi mở bến để đưa vào khai thác.

Như vậy, sau 2 ngày vận hành tiếp nhận thử nghiệm tàu khách, Bến cảng tàu khách Côn Đảo đã đón gần 500 hành khách từ đất liền ra và đưa gần 300 hành khách rời khỏi Côn Đảo bằng đường biển.

Lãnh đạo Ban Quản lý Cảng Bến Đầm nhận xét, trong 2 ngày tiếp nhận tàu khách cao tốc, hoạt động tại bến cảng diễn ra an toàn và thuận lợi. Ông Đỗ Công Thịnh cho biết, theo kế hoạch Bến cảng tàu khách Côn Đảo tiếp nhận thử nghiệm tàu khách cao tốc trong 4 ngày, từ 6 đến 9/4. Tuy nhiên, do thời tiết thay đổi, xuất hiện gió to trên biển nên Ban Quản lý Cảng Bến Đầm tạm ngừng việc tiếp nhận tàu khách từ ngày 8/4. Dự kiến, ngày 11/4, Bến sẽ tiếp tục tiếp nhận thử nghiệm tàu, tăng tần suất và tăng công suất chuyến tàu.

Việc tiếp nhận thử nghiệm tàu là để đơn vị quản lý có cơ sở đánh giá khả năng tiếp nhận, giải phóng tàu cũng như các tác động đối với tình hình chính trị-xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo trước khi Bến cảng tàu khách Côn Đảo chính thức đi vào hoạt động. Hiện nay, Bến cảng tàu khách Côn Đảo mới thử nghiệm tiếp nhận tàu 300 hành khách, tần suất 1 chuyến/ngày. Khi thời tiết tốt, bến sẽ tiếp nhận thử nghiệm tàu 600 hành khách.

"Sau các chuyến tàu chạy thử nghiệm này, chúng tôi sẽ xem xét tổ chức thử nghiệm tiếp tục với tần suất nhiều chuyến/ngày. Trong thời gian thử nghiệm, chúng tôi tiếp tục theo dõi công tác phục vụ, điều kiện cơ sở vật chất của Bến cảng tàu khách Côn Đảo. Từ kết quả vận hành thử nghiệm, Ban Quản lý Cảng Bến Đầm sẽ đánh giá và lập phương án chi tiết khai thác cảng phù hợp, để tiến tới đưa vào vận hành ổn định lâu dài”, ông Thịnh nói.

Thuận lợi cho hành khách

Sau khi chính thức đi vào hoạt động, Bến cảng tàu khách Côn Đảo sẽ tiếp nhận tàu chở khách hoạt động trên các tuyến nội địa ra, vào neo đậu hoạt động khai thác, vận chuyển hành khách và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác có liên quan.

Ông Vũ Văn Giang, Thuyền trưởng tàu khách cao tốc Mai Linh Express cho biết, quá trình cập Bến cảng tàu khách Côn Đảo của tàu Mai Linh Express diễn ra thuận lợi, an toàn. Khi cập cảng, hành khách được vận chuyển bằng xe điện từ tàu vào nhà ga hành khách, đảm bảo thuận tiện và trật tự. Khoảng cách từ bến tàu vào trung tâm huyện Côn Đảo cũng gần hơn 15km so với đi từ cảng Bến Đầm, tiết kiệm được nhiều thời gian nên hành khách rất phấn khởi. “So với cảng Bến Đầm vốn đã quá tải thì việc cập bến tại cảng mới gặp nhiều thuận lợi và nhanh chóng hơn”, ông Giang cho biết.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Cảng Bến Đầm, khi đi vào hoạt động, Bến cảng tàu khách Côn Đảo sẽ trở thành khu trung tâm vận tải hành khách ở Côn Đảo. Việc vận hành Bến cảng tàu khách này sẽ rút ngắn quãng đường gần 15km so với từ Cảng Bến Đầm vào trung tâm. Đồng thời, Bến cảng tàu khách Côn Đảo sẽ góp phần giải quyết tình trạng quá tải tại Cảng Bến Đầm hiện nay.

TRÚC GIANG