Nhà ở thương mại thường có mức giá cao, dao động từ trên 20 triệu đồng/m2 trở lên, trong khi giá nhà ở xã hội (NOXH) thấp hơn nhiều. Do đó, NOXH được xem là “chìa khóa” để người có thu nhập thấp hiện thực hóa ước mơ về nhà ở.

Chung cư NOXH 18 tầng TX. Phú Mỹ.

ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG

Phòng B21 nằm ở cuối dãy hành lang tầng 2 của chung cư NOXH Gò Cát 6 (phường Long Tâm, TP.Bà Rịa) rộng 64m2 nhưng thoáng mát, sạch sẽ. Đó là tổ ấm của anh Nguyễn Vĩnh Phúc và chị Nguyễn Thị Nam cùng 2 con. Dù sinh sống ở đây đã 10 năm nhưng khi kể về chuyện mua NOXH, tâm trạng của anh chị vẫn vui như thuở mới nhận nhà.

Anh làm bảo vệ cho một công ty tư nhân, còn chị làm việc tự do. Tổng thu nhập mỗi tháng của anh chị khoảng 10 triệu đồng, phải lo đủ thứ từ việc ăn học của 2 con đến sinh hoạt trong gia đình. Năm 2013, khi có chương trình mua NOXH, anh Phúc nộp hồ sơ và may mắn được xét duyệt. Giá bán căn hộ lúc đó là 550 triệu đồng/căn diện tích 64m2, trả trước 20% (tương đương 110 triệu đồng), 440 triệu đồng còn lại được trả dần trong vòng 20 năm. “Căn nhà này có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp, diện tích không lớn nhưng cũng tốt hơn nhiều so với việc đi thuê phòng trọ”, anh Phúc so sánh.

Dẫn chúng tôi tham quan chung cư NOXH Gò Cát 6, ông Trần Văn Long, Phó Trưởng Ban Quản lý chung cư cho biết, đây là một trong 2 chung cư NOXH đầu tiên trên địa bàn tỉnh dành cho người có thu nhập thấp, được đưa vào sử dụng từ năm 2012. Chung cư gồm có 7 block với 252 căn hộ cùng nhiều tiện ích như: tầng hầm để xe gắn máy, khuôn viên cây xanh, gần chợ, trường học.

Tại TP.Vũng Tàu, chung cư NOXH tại số 13 Lý Thường Kiệt cũng là một trong những dự án NOXH đầu tiên của tỉnh được xây dựng. Diện tích mỗi căn chỉ từ 47-55m2 nhưng khu chung cư cao 9 tầng, với 66 căn hộ này là nơi an cư của hàng chục hộ gia đình CB-CNVC từ năm 2009 đến nay.

Là một trong những hộ dân đầu tiên sống ở chung cư này, ông Trần Đức Huệ (62 tuổi) cho biết: “Dù diện tích không lớn nhưng chung cư NOXH đã giúp chúng tôi có cuộc sống ổn định ở trung tâm thành phố. Không gian yên tĩnh, an ninh và thuận tiện trong mọi sinh hoạt của gia đình”.

Chung cư NOXH 18 tầng tại phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ được xây dựng năm 2009 và đưa vào sử dụng năm 2012. Ban đầu, đây là dự án nhà ở thương mại do Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HODECO) đầu tư. Đến năm 2014, do nhu cầu về NOXH tăng cao, dự án được nhà nước mua lại và chuyển đổi thành chung cư NOXH do Sở Xây dựng quản lý. Chung cư gồm 2 block, 18 tầng với 352 căn hộ (trong đó có 342 căn NOXH) tổng diện tích đất hơn 4.000m2. Từ tháng 8/2015, Sở Xây dựng bắt đầu xét duyệt hồ sơ, bán và cho thuê với các trường hợp là CB-CCVC, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Tân Thành (nay là TX.Phú Mỹ). Hiện đã có 331 căn hộ được mua.

Anh Nguyễn Vĩnh Phúc và chị Nguyễn Thị Nam hạnh phúc trong căn hộ NOXH Gò Cát 6 (phường Long Tâm, TP.Bà Rịa).

CHĂM LO NHÀ Ở CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Bên cạnh dự án chung cư NOXH do nhà nước đầu tư xây dựng và quản lý, một số DN trên địa bàn tỉnh đã triển khai dự án xây nhà chung cư cho CB-CCVC và người lao động. Trong đó, Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO - CONAC là một trong số các DN tiên phong đầu tư xây dựng chung cư cho người lao động công ty đang làm việc trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Nằm ở vị trí trung tâm của TP.Vũng Tàu, chung cư Conac Tower cao 8 tầng, 24 căn hộ. Được đưa vào sử dụng từ năm 2016, chung cư đã cơ bản đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người lao động. Mỗi cư dân khi được xét duyệt đủ điều kiện mua căn hộ chung cư sẽ đóng 10 triệu đồng/m2. Công ty cũng tạo điều kiện cho các hộ trả góp 3 đợt theo tiến độ dự án trong vòng 2 năm. Anh Nguyễn Văn Tâm, cư dân chung cư Conac Tower cho biết: “Khi được tạo điều kiện phê duyệt mua NOXH, tôi coi đó là tiền đề để mình ổn định cuộc sống, an tâm công tác và gắn bó với công ty”.

Ngay từ khi mới thành lập, năm 1992, Công ty TNHH Tứ Hải (phường 12, TP.Vũng Tàu) cũng dành diện tích gần 1.000m2 để xây dựng 150 phòng ở tập thể cho công nhân. Mỗi phòng có diện tích từ 40-60m2 khép kín gồm phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh. Khu tập thể còn có khuôn viên rộng rãi, có sân vườn để trồng rau, trồng cây... tạo điều kiện tốt nhất về nơi ăn chốn ở cho công nhân.

Gia đình ông Trần Đức Huệ (bìa phải) là một trong những hộ đầu tiên sống ở chung cư NOXH 13 Lý Thường Kiệt, TP.Vũng Tàu.

Tháng 6/2022, công trình NOXH và chung cư thu nhập thấp thuộc Dự án Khu dân cư Lan Anh 7 mở rộng (Lan Anh 7B) tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, do Công ty TNHH Lan Anh làm chủ đầu tư đã được khởi công với tổng diện tích quy hoạch là 131.522m2. Trong đó, công trình NOXH được xây dựng trên khu đất có diện tích 7.524m2, gồm 8 lô với 97 căn, tổng mức đầu tư khoảng hơn 77 tỷ đồng. Mỗi căn có 2 tầng, diện tích xây dựng căn điển hình là 70m2, tổng diện tích sàn là 144,8m2. Sau gần một năm thi công, đầu tháng 3/2023, công ty đã chính thức mở bán 55 căn NOXH cho người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, công trình chung cư thu nhập thấp được xây dựng trên khu đất có diện tích 2.650m2, cao 7 tầng, diện tích xây dựng 1.377m2 gồm: 8 cửa hàng tiện ích, 84 căn hộ, sảnh sinh hoạt chung, nhà xe, hành lang... Công trình được xây dựng trong giai đoạn từ năm 2022-2025, với tổng mức đầu tư ước khoảng hơn 61 tỷ đồng. Dự kiến, 2 công trình sẽ hoàn thành trong năm 2023, góp phần tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân khó khăn về nhà ở, thu nhập thấp có điều kiện ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: QUANG VŨ