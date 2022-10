Sân bay Gò Găng lưỡng dụng ''lợi cả đôi đường''

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Bộ Quốc phòng xin ý kiến thống nhất về phương án đầu tư dự án sân bay Gò Găng (TP.Vũng Tàu). Theo đó, tỉnh tiếp tục kiến nghị chuyển đổi chức năng sân bay này từ chuyên dùng thành lưỡng dụng (vừa phục vụ quân sự, vừa phục vụ dân sự).

Đảo Gò Găng (TP.Vũng Tàu) được định hướng phát triển thành khu đô thị mới gắn với sân bay.

Theo Sở GT-VT, việc quy hoạch di dời sân bay Vũng Tàu sang Gò Găng là chiến lược quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo bước đột phá để khai thác, phát triển kinh tế xã hội, mở rộng không gian đô thị, không gian kinh tế của TP.Vũng Tàu.

Dự án sân bay Gò Găng có diện tích 248,5 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng, được tỉnh hoạch định để thay thế sân bay Vũng Tàu hiện hữu (phường 9, TP. Vũng Tàu) nằm trong trung tâm thành phố, do Công ty Bay dịch vụ Miền Nam quản lý khai thác.

Trước đó, Bộ Quốc phòng có văn bản cho rằng, do vị trí sân bay Vũng Tàu nằm trong khu vực ảnh hưởng của các cảng hàng không như: Tân Sơn Nhất, Long Thành và Phan Thiết… nên khó khai thác. Do đó, tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, không đưa sân bay Vũng Tàu vào danh mục phát triển cảng hàng không. Chính phủ giao Bộ Quốc phòng tổ chức quản lý theo tính chất là sân bay chuyên dùng (phục vụ phát triển hàng không chung, hoạt động của trực thăng và các loại máy bay cánh bằng loại nhỏ theo hình thức bay dịch vụ). Do đó, sân bay Vũng Tàu khi di dời về Gò Găng cũng được quản lý theo tính chất là sân bay chuyên dùng…

Tuy nhiên, UBND tỉnh nhận thấy sân bay Gò Găng cần được đầu tư với chức năng lưỡng dụng, vừa phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh đề xuất chuyển đổi tính chất của sân bay từ chuyên dùng thành tính chất lưỡng dụng theo quy định tại Nghị định số 164/2018/NĐ-CP.

Khoản 3, Điều 3, Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng quy định: “Dự án đầu tư, xây dựng có tính lưỡng dụng là dự án đầu tư, xây dựng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy hoạch, bố trí phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời bình và sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhu cầu quốc phòng khi có tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh”.

Theo điều chỉnh quy hoạch chung TP. Vũng Tàu đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 17/5/2019, toàn bộ khu vực diện tích khoảng 248,5ha nói trên tại Gò Găng được định hướng phát triển sân bay Gò Găng. Phần diện tích còn lại của đảo này, khoảng hơn 1.140 ha được định hướng để phát triển khu đô thị mới gắn với sân bay và khu đô thị sinh thái gắn với không gian sinh thái ngập mặn. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đề xuất kêu gọi đầu tư xây dựng sân bay cùng với dự án Khu đô thị Gò Găng.

Với tính chất lưỡng dụng, sân bay Gò Găng sẽ phục vụ đa dạng nhiều chức năng như: vận tải hành khách và hàng hóa (nếu phát triển thành cảng hàng không), bay dịch vụ… nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời vừa bảo đảm về mặt quốc phòng, an ninh.

Phương án này được triển khai sẽ làm giảm áp lực đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Nhà đầu tư được lựa chọn sau khi xây dựng xong sẽ khai thác theo hình thức sân bay dân dụng cùng với toàn bộ Khu đô thị Gò Găng. Trường hợp cần sử dụng cho mục đích quốc phòng, Bộ Quốc phòng tiến hành trưng dụng theo quy định tại khoản 3, Điều 3, Nghị định số 164/2018.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG