Xe máy giá cao, khan hiếm hàng

Giá bán các loại xe máy trong nước liên tục tăng cao trong thời gian qua, nhiều hãng xe luôn ở trong tình trạng khan hàng. Thậm chí, nhiều đại lý không dám nhận tiền đặt cọc vì không thể biết bao giờ mới có hàng để giao cho khách.

Khách hàng chọn mua xe máy tại Head Honda Nghĩa 1 (92-94, Ba Cu, TP.Vũng Tàu).

Khảo sát tại một số đại lý bán xe máy như: Head Honda Nghĩa 1 (92-94, Ba Cu, TP. Vũng Tàu); Head Lê Vinh Phú (27-29, đường 30/4, TP. Vũng Tàu); Head Anh Thư (229 Cách Mạng Tháng Tám, TP. Bà Rịa); Head Đại Hải (70-72 Nguyễn Hữu Thọ, TP. Bà Rịa)… các loại xe tay ga của Honda như Vision, Air Blade, Lead, hay SH đã tăng cao từ 10-20 triệu đồng/chiếc so với 3 tháng trước. Giá cao nhưng các đại lý cũng không còn hàng để bán.

Theo đó, xe ga Honda Vision, tại nhiều đại lý chỉ còn từ 1-2 chiếc với giá từ 50-56 triệu đồng/chiếc (tùy phiên bản). Honda Air Blade là 63,5 triệu đồng/chiếc. Air Blade 160 cc cũng tăng giá thêm 500.000 đồng, lên 62-64 triệu đồng/chiếc (chênh lệch 5,5-6,5 triệu đồng so với giá đề xuất). Một trong những mẫu xe tăng giá gần nhất là SH Mode phiên bản mới, tăng lên mức 86,5 triệu đồng/chiếc. Với mức giá này, mẫu xe SH Mode chênh lệch đến 17-22 triệu đồng so với giá đề xuất của nhà sản xuất. Mẫu xe ăn khách khác của Honda là Lead tiếp tục tăng giá lên 52-56 triệu đồng (cao hơn giá đề xuất 11-13 triệu đồng). Giá tăng nhưng khảo sát các đại lý xe máy Honda cho thấy nhiều mẫu vẫn ít hàng, không còn phong phú như trước. Các mẫu xe hút khách nêu trên tuy có vài chiếc trưng bày nhưng vẫn không đủ màu, đủ phiên bản để khách lựa chọn. Do đó, giá bán của nhiều mẫu xe “hot” vẫn tiếp tục tăng so với đầu tháng.

Anh Nguyễn Trần An (242, Nguyễn Hữu Cảnh, TP.Vũng Tàu) cho biết, tháng 1/2022 anh mua chiếc xe Honda Vision với giá 38 triệu đồng, nay đã lên gần 60 triệu đồng, tăng 20 triệu đồng/chiếc, đây là mức giá quá cao so với thu nhập của những người lao động.

Là một DN kinh doanh xe máy hàng đầu tại Vũng Tàu, Head Honda Nghĩa luôn đáp nhu cầu cho khách hàng với các dòng xe của hãng Honda như: Vision, Dream, BirBlade, SH, Wave Alpha…Tuy nhiên, trước xu hướng chung các loại xe tại đây cũng không còn nhiều. Anh Nguyễn Đình Quang, nhân viên Head Honda Nghĩa 1 cho biết, khan hiếm nhất là các loại Honda Vision, Lead, SH Mode… Đây là những dòng xe được nhiều người tìm mua nhưng hiện gần như hết hàng mà hãng cũng chưa thông báo bao giờ sẽ có lại. “Trước đây, các đại lý có thể hẹn với khách từ 1-2 tuần hoặc 1 tháng nhưng giờ thì “thua”. Nên với những khách có nhu cầu đặt mua, đại lý sẽ lưu số điện thoại lại khi nào có sẽ báo chứ không dám nhận cọc do không biết chính xác thời gian có xe giao ”- anh Quang cho biết thêm.

Không chỉ có xe hãng Honda, một số mẫu xe ga của hãng Yamaha cũng đang rơi vào tình trạng chung với lý do nguồn cung chip khủng hoảng dẫn tới nhà máy không thể sản xuất đủ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đơn cử như xe ga Yamaha Janus phiên bản giới hạn hiện đang được một số đại lý rao bán lên tới 37 triệu đồng, cao hơn 5 triệu đồng so với giá bán lẻ đề xuất của hãng, nhưng đang rất khan hàng, hoặc chỉ còn 1-2 chiếc.

Việc các hãng xe máy tăng giá cao như hiện nay là chưa từng có.

Thông tin từ Cục Công nghiệp - Bộ Công thương cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khan hàng, tăng giá các loại xe nói chung và xe máy nói riêng là do thiếu nguồn cung chip (bộ xử lý trung tâm) và chi phí đầu vào sản xuất tăng. Vì Việt Nam chưa sản xuất được chip, mà chủ yếu được nhập từ các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… Trong đó, Trung Quốc - thị trường nhập khẩu lớn vẫn thực hiện chính sách “Zero COVID” nên nhiều nhà máy phải sản xuất cầm chừng, thậm chí đóng cửa dẫn đến nguồn cung chip của cả ngành công nghiệp ô tô, điện tử, xe máy toàn cầu.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN