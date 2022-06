Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Góp phần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, BR-VT đang đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án trọng điểm, trong đó, tập trung vào các dự án đường liên kết cảng.

Dự án đường 991B, gói thầu 37 đang được các nhà thầu thi công đồng loạt hạng mục phần đường và cầu vượt QL51.

Còn khó khăn, vướng mắc

Ông Nguyễn Văn Trình, Giám đốc BQLDA giao thông khu vực Cái Mép - Thị Vải cho biết, hiện nay nhiều dự án trọng điểm do Ban này làm chủ đầu tư đang gặp một số khó khăn nhất định, ảnh hưởng tới tiến độ thi công và tỷ lệ giải ngân. Nguyên nhân là do vướng mặt bằng, thiếu nhân công, giá vật liệu xây dựng tăng cao.

Đơn cử, đường ĐT.991B (từ QL51 đến hạ lưu cảng Cái Mép), có tổng mức đầu gần 4.000 tỷ đồng. Dự án được chia thành 2 gói thầu chính gồm: gói thầu 36 khởi công từ tháng 5/2018 (bao gồm cầu Mỏ Nhát và cầu Rạch Ông) và gói thầu 37 (bao gồm cầu vượt QL51), khởi công từ tháng 6/2020, nhưng đến nay, giá trị xây lắp mới đạt gần 60%.

Ông Đinh Trọng Quỳnh, Giám đốc điều hành dự án đường 991B, Tập đoàn Cường Thịnh Thi, đại diện đơn vị thi công cho biết, trong quá trình thực hiện dự án, nhà thầu gặp khó khăn do dịch COVID-19 kéo dài, thiếu nhân lực và giá vật liệu, nhất là thép tăng cao. “Tuy nhiên, xác định đây là dự án trọng điểm của tỉnh nên đơn vị thi công vẫn cố gắng huy động tối đa phương tiện máy móc, nhân lực, ứng dụng khoa học kỹ thuật cao để đẩy nhanh tiến độ công trình”, ông Đinh Trọng Quỳnh nói.

Ngoài ra, tại dự án này vẫn còn vướng 4 hộ chưa bàn giao mặt bằng và yêu cầu giao thêm đất ở. UBND TX.Phú Mỹ đã giải quyết kiến nghị và tiến tới vận động các hộ giao mặt bằng.

Tương tự, đường Long Sơn - Cái Mép, có chiều dài hơn 3,7km. Trên tuyến gồm: Cầu sông Rạng, sàn bê tông cốt thép vượt rạch Ngọn Nhu Điền, Nút giao đường 991B với đường Long Sơn - Cái Mép. Tại dự án này, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm so với kế hoạch, hiện còn vướng 4 hộ chưa bàn giao mặt bằng.

Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ

Không tính lượng vốn từ năm 2021 chuyển sang, năm 2022, BR-VT phân bổ 357 tỷ đồng vốn đầu tư công cho các dự án giao thông khu vực Cái Mép - Thị Vải. Trong đó, dự án đường Long Sơn - Cái Mép 150 tỷ đồng; đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải 50 tỷ đồng; đường ĐT.965 là 50 tỷ đồng; cầu Phước An 100 tỷ đồng...

Để thúc đẩy giải ngân, ông Nguyễn Văn Trình cho biết, thời gian tới, chủ đầu tư sẽ đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời yêu cầu lập ngay hồ sơ nghiệm thu thanh toán các khối lượng đã hoàn thành.

Ngoài ra, BQLDA giao thông khu vực Cái Mép - Thị Vải rốt ráo lựa chọn nhà thầu cho hàng loạt gói thầu theo kế hoạch đã phê duyệt. Đáng chú ý là 11 gói thầu thuộc dự án Cầu Phước An.

Cầu Phước An (TX.Phú Mỹ), được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng từ tháng 1/2022. Dự án có tổng chiều dài hơn 4,3km, quy mô mặt cắt ngang cầu chính 27m. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 4.877 tỷ đồng, trong đó, giá trị xây lắp khoảng 3.834 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào quý III/2022 sau khi hoàn tất lựa chọn nhà thầu.

Theo ông Nguyễn Văn Trình, hiện dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu khảo sát lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán, thiết kế bản vẽ thi công. Đã hoàn thành công tác kiểm kê đất tại TX.Phú Mỹ. Lập và trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Hoàn thành chuyển đổi mục đích sử dụng đối với đất rừng.

Về giá bồi thường, Bộ TN-MT đã có văn bản thẩm tra về khung chính sách bồi thường của dự án. Hiện BQLDA giao thông khu vực Cái Mép - Thị Vải đã hoàn thiện công tác khảo sát, lập thiết kế, đang hoàn thiện hồ sơ khung chính sách bồi thường theo gợi ý của Bộ TN-MT để trình Chính phủ quyết định. Trong tháng 6/2022 Ban BQLDA giao thông khu vực Cái Mép - Thị Vải sẽ phối hợp với các đơn vị hoàn tất công tác rào phá bom mìn. Về công tác giải phóng mặt bằng, UBND TX.Phú Mỹ đã kiểm kê xong đang chờ khung chính sách để thực hiện bồi thường cho người dân có đất bị thu hồi.

Xử lý kịp thời các nhà thầu năng lực yếu

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm là hết sức cần thiết. Đối với dự án đường 991B, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư cần tập trung mọi mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tăng cường công tác kiểm tra để đôn đốc nhà thầu.

Gói thầu 36 thuộc dự án đường 991B đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Những nhà thầu năng lực yếu, làm chậm tiến độ thi công yêu cầu BQLDA giao thông khu vực Cái Mép - Thị Vải báo cáo UBND tỉnh sớm để có biện pháp xử lý kịp thời, phấn đấu hoàn thành tiến độ theo kế hoạch. Đối với dự án đường Long Sơn - Cái Mép, hiện nay đã giao mặt bằng 88%, đề nghị chủ đầu tư triển khai thực hiện theo hình thức cuốn chiều để đẩy nhanh tiến độ.

Riêng dự án Cầu Phước An, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan hoàn chỉnh thủ tục chuyển đổi đất rừng, khung chính sách, thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán… “Theo kế hoạch, cầu Phước An sẽ khởi công vào tháng 9/2022. Đó là lộ trình đã được Ban chỉ đạo xác định và quyết tâm thực hiện, từ nay cho đến ngày khởi công, bao nhiêu công việc phải làm BQLDA giao thông khu vực Cái Mép - Thị Vải cần thống kê lại và lên kế hoạch làm ngay, quá trình triển khai vướng ở đâu, tháo gỡ ở đó, quyết tâm khởi công dự án Cầu Phước An ngay trong tháng 9/2022.”, ông Nguyễn Công Vinh nói.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG