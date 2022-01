Phục vụ hành khách an toàn trong dịp Tết

Theo ngành giao thông, nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần không căng thẳng và đông như các năm trước do dịch còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, Sở GT-VT cũng đã chỉ đạo các bến xe, DN vận tải xây dựng phương án để vừa đáp ứng tốt nhu cầu đi lại vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Lượng phương tiện vận chuyển khách ra/vào Bến xe Vũng Tàu rất ít dù đã cận Tết.

Hàng năm, qua rằm tháng Chạp, các bến xe trên địa bàn tỉnh luôn đông đúc lượng khách đổ dồn về quê. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, các bến xe khách vẫn trong tình trạng vắng vẻ, nhiều xe xuất bến chỉ với 3-5 hành khách.

Sáng ngày 25/1, có mặt tại Bến xe Vũng Tàu, phóng viên ghi nhận, lượng phương tiện và khách ra, vào đứng chờ xe rất ít, giảm mạnh so với những năm trước. Các quầy vé tuyến liên tỉnh như: Hà Nội, miền Trung, các tỉnh miền Tây, Đà Lạt… chỉ lác đác một vài người hỏi mua vé. Các dãy ghế chờ, quán cà phê bên trong bến xe cũng bỏ trống. Theo các DN vận tải, do còn ngại về tình hình dịch COVID-19 nên trong dịp Tết năm nay, thay vì về quê, đi chúc Tết, du lịch, nhiều người sẽ có tâm lý “ở đâu ở yên đó” để chống dịch hoặc nếu phải đi lại, họ sẽ sử dụng phương tiện cá nhân, thuê xe riêng.

Dù khách thưa vắng, song công tác phòng, chống dịch COVID-19 vẫn được các bến xe nghiêm túc thực hiện. Khu vực cổng vào, cửa soát vé các bến xe, tiếng loa nhắc nhở, yêu cầu hành khách chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch, đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế được phát đều đặn.

Ông Đỗ Thành Nghĩa, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Bến xe tỉnh cho biết, trước đây, trung bình mỗi ngày, bến có từ 40-50 lượt xe khách đi/đến; vào dịp Tết có đến hàng trăm lượt xe khách đi/đến. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, những tháng gần đây, số lượng các chuyến xe liên tỉnh đến/đi rất ít, thậm chí có thời điểm không có xe nào hoạt động. “Trên hầu hết các tuyến, lượng xe ra vào bến chỉ 30-50% so với trước. Dù lượng người về quê đón Tết giảm mạnh nhưng để bảo đảm phòng dịch và người dân yên tâm đón Tết an lành bên gia đình, công tác phòng dịch luôn được Bến xe đặt lên hàng đầu”.

Theo Sở GT-VT, Sở đã có kế hoạch, phương án cụ thể phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán. Cụ thể: Tuyến đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ (thời gian phục vụ vận chuyển khách kể từ ngày 25/1 đến 10/2 (tức từ ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu đến mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Tổng số chuyến xe tham gia: 923 chuyến. Tổng số ghế: 35.232 ghế). Tuyến đi TP.Hồ Chí Minh (thời gian phục vụ vận chuyển khách kể từ ngày 28/1 đến 10/2 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Tân Sửu đến mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Tổng số chuyến xe tham gia: 4.218 chuyến. Tổng số ghế: 83.979 ghế). Tuyến đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ (thời gian phục vụ vận chuyển khách kể từ ngày 28/1 đến 10/2 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Tân Sửu đến mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Tổng số chuyến xe tham gia: 384 chuyến. Tổng số ghế: 9.584 ghế). Tuyến đi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên (thời gian phục vụ vận chuyển khách kể từ ngày 25/1 đến 10/2 (tức từ ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu đến mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Tổng số chuyến xe tham gia: 705 chuyến. Tổng số ghế: 26.989 ghế). Tuyến đi các tỉnh miền Bắc (thời gian phục vụ vận chuyển khách kể từ ngày 18/1 đến 31/1 (tức từ ngày 16 tháng Chạp đến 29 tháng Chạp năm Tân Sửu). Tổng số chuyến xe tham gia: 125 chuyến. Tổng số ghế: 5.254 ghế). Tuyến xe buýt (sẽ phục vụ 6 tuyến. Tổng số phương tiện 78 xe, loại xe B29-B50, tần suất chạy xe từ 15 phút/chuyến đến 60 phút/chuyến). Tuyến đường thủy nội địa (thời gian phục vụ vận chuyển khách kể từ ngày 29/1 đến 10/2 (tức từ ngày 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần)). Tại bến du lịch Cáp treo (đi TP. Hồ Chí Minh, Cần Giờ): Vũng Tàu - TP. Hồ Chí Minh: 3 chuyến/ngày (392 ghế). Vũng Tàu -Cần Giờ: 2 chuyến/ngày.

Bà Nguyễn Thị Tú Anh (phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) cho biết, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên 2 năm rồi gia đình bà không về quê ăn Tết. Tâm lý sợ hết vé xe Tết nên bà đã đến Bến xe Vũng Tàu đặt vé và cùng gia đình thu dọn đồ đạc về quê sớm. “Mọi năm để đặt vé về Hà Tĩnh tôi phải tranh thủ từ rằm tháng Chạp. Ngày về quê các bến xe đều đông nghẹt, lượng người về quê đông nên thường phải chen chúc, quãng đường về quê rất mệt, mất rất nhiều thời gian ở bến xe. Tuy nhiên, hôm nay ra bến xe tôi rất bất ngờ vì lượng người đến mua vé rất ít. Hành khách ngồi trên xe về quê chỉ khoảng 50%. Suốt quãng đường từ ngoài bến xe đi vào và lên xe, tôi luôn được nhắc nhở thực hiện rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách và chỉ nói chuyện khi cần thiết nên tôi rất yên tâm lên đường về quê”, bà Tú Anh cho biết.

Hay như chị Nguyễn Thị Lê (TP.Bà Rịa) cho biết, Tết năm nào gia đình chị cũng mua vé về quê Thanh Hóa. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh và giãn cách kéo dài, cả nhà quyết định ở lại TP. Bà Rịa đón Tết. “Hơn 3 tháng ở nhà giãn cách, thu nhập của vợ chồng tôi giảm sút và không có tiền tích lũy. Vì có con nhỏ dưới 12 tuổi chưa được tiêm ngừa vắc xin nên tôi quyết định ở lại đón Tết và chúc Tết họ hàng bằng cách gọi video, hẹn gặp nhau khi tình hình ổn định hơn”, chị Lê nói.

Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Giám đốc Sở GT-VT cho biết, để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch thời điểm giáp Tết, Sở GT-VT yêu cầu Ban Quản lý bến xe khách bố trí bộ phận trực, tổ chức vệ sinh, chỉnh trang bến xe; niêm yết đầy đủ thông tin về lịch chạy xe, giá vé, hình thức bán vé trên các tuyến vận tải để hành khách chủ động lựa chọn chuyến đi; chủ động phối hợp với Ban Quản lý bến xe các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức cho các xe đón, trả khách. Thanh tra Sở phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình vi phạm các quy định trong quản lý vận tải; Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái bảo đảm tiếp nhận thông tin 24/24 giờ qua đường dây nóng.

Bài, ảnh: MAI NGỌC