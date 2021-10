Những doanh nhân cống hiến vì cộng đồng

Không chỉ đóng góp tiền, trang thiết bị phục vụ tuyến đầu chống dịch, nhiều doanh nhân, DN còn trực tiếp tham gia các hoạt động thiện nguyện, đích thân đi trao nhu yếu phẩm, từng suất cơm, chai nước, tiếp sức cho người dân ở khu cách ly, phong tỏa và lực lượng tuyến đầu.

Giám đốc thành tài xế chở hàng

Chiều muộn ngày 11/10, dù đang rất bận rộn để chuẩn bị mở cửa hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm ngưng để phòng chống dịch COVID-19, nhưng ông Hoàng Minh Quý, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Phòng cháy chữa cháy Minh Hoàng (TP. Vũng Tàu) vẫn dành cho phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu cuộc trò chuyện.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu trao Bằng khen của UBND tỉnh và tặng hoa chúc mừng ông Hoàng Minh Quý, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Phòng cháy chữa cháy Minh Hoàng vì có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch.

Ông Quý cho hay, dịch COVID-19 phức tạp, công ty tạm đóng cửa để phòng, chống dịch. Ngày 18/7, sau một cuộc điện thoại của chính quyền địa phương, ông tự lái xe tải cùng một công nhân của công ty lên đường đến cảng Phước Tỉnh để chở cá về hỗ trợ người dân trong khu phong tỏa tại phường 11, TP. Vũng Tàu. “Ban đầu khi vào vùng dịch, tôi rất lo lắng dù đã trang bị đầy đủ đồ bảo hộ. Khi xe chở cá đến điểm tập kết ở khu phong tỏa, thấy cảnh người dân xếp hàng đứng chờ, tôi cũng tự trấn an nỗi sợ trong lòng để cùng anh em khiêng từng thùng cá cho bà con. Lúc bình thường, việc mua cá, thực phẩm với người dân thuận lợi nhưng lúc này mới thấy thực phẩm với họ quý dường nào”, ông Quý nhớ lại.

Vượt qua nỗi lo lắng ban đầu, trong suốt thời gian tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, ông Quý cùng 4 tài xế đã lái hàng trăm “Chuyến xe 0 đồng” vận chuyển rau củ, thực phẩm, sữa, thuốc men cho người dân và trẻ em trong các khu phong tỏa, cách ly. Ông quan niệm, mình không góp nhiều của thì góp công, góp sức hỗ trợ cùng chính quyền chống dịch. “Sức mình đến đâu mình giúp đến đó, mỗi người một tay cùng chính quyền địa phương sẽ giúp được nhiều người khó khăn. Có đi rồi mới thấy, dịch còn đáng sợ hơn cả chiến tranh vì chiến tranh còn thấy quân thù, dịch thì quân thù là vô hình nên việc phòng chống rất khó khăn”, ông Quý nói.

Giúp dân là giúp mình

Với quan niệm, chỉ khi xã hội được an toàn thì DN mới an toàn sản xuất và phát triển được, nhiều DN đã đóng góp phần lớn nguồn lực để chung tay cùng tỉnh chống dịch, chăm lo an sinh xã hội. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Môi trường Nano Việt cho biết, công ty hoạt động trong lĩnh vực KH-CN với các nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn, chất thải nguy hại công nghiệp; sản xuất, kinh doanh các sản phẩm xử lý ô nhiễm môi trường, chất tẩy rửa công nghiệp, dân dụng, chất khử mùi, chất diệt khuẩn, trang thiết bị y tế phòng chống dịch…

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ và môi trường nano Việt (trái) trao tặng vật tư y tế cho lãnh đạo huyện Xuyên Mộc.

Mới thành lập và đi vào hoạt động từ đầu năm 2020 với 20 cán bộ công nhân viên, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công ty vẫn vừa duy trì sản xuất vừa tham gia công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Ông Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: “Dù khó khăn nhưng công ty vẫn cố gắng bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động với mức lương trung bình từ 10 triệu đồng/tháng/người, đồng thời đầu tư thêm nguồn lực cho sản xuất và kinh doanh các mặt hàng hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch. Cụ thể, công ty đã hỗ trợ các thiết bị vật tư y tế như khẩu trang, bảo hộ y tế, test thử kháng nguyên, nước khử khuẩn, máy xịt khuẩn, buồng khử khuẩn, nhu yếu phẩm…, với giá trị hơn 4,2 tỷ đồng cho các địa phương, cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19”.

Trên mặt trận kinh tế, các DN phải đối mặt hàng loạt thách thức để vừa duy trì sản xuất, vừa tham gia phòng chống dịch, đồng thời còn làm tốt công tác an sinh xã hội. Doanh nhân Hoàng Đức Thảo, Tổng Giám đốc Công ty CP KH-CN Việt Nam (BUSADCO) không còn là cái tên xa lạ trong đội ngũ doanh nhân tỉnh BR-VT. Ngoài các giải pháp khoa học công nghệ đã đạt các giải thưởng cao trong nước và quốc tế, ông còn được biết đến là một doanh nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội. Suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội, BUSADCO không chỉ hoàn thành các công trình công ích trên địa bàn tỉnh mà còn chung tay cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Cá nhân ông Hoàng Đức Thảo và BUSADCO đã đóng góp tiền mặt, gạo, vật tư y tế với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng hỗ trợ người dân và phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Ông Thảo cho biết, khi dịch bệnh được kiểm soát, ông và các cộng sự sẽ tiếp tục nghiên cứu, sáng chế mang tính ứng dụng cao, đáp ứng những nhu cầu thiết thực và cấp bách trong xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các kè biển để ngăn chặn nguy cơ biển ngoạm đất liền.

3 doanh nhân kể trên đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp, ủng hộ tiền, hiện vật phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU - QUANG VŨ