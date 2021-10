Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão

Trước mùa mưa 2021, ngành chức năng, các đơn vị quản lý, khai thác công trình đã chủ động kiểm tra, sửa chữa các hồ, đập xuống cấp. Đồng thời, xây dựng phương án ứng phó khi mưa bão xảy ra.

Công trình thủy lợi hồ Sông Ray thuộc địa phận huyện Xuyên Mộc được xây dựng, tu bổ nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Toàn tỉnh hiện có 72 công trình thủy lợi, gồm: 30 hồ chứa lớn nhỏ, 27 đập dâng, 3 kênh tiêu, 4 đê ngăn mặn, 1 đê ngăn lũ và 4 kè biển, 1 kè sông, 2 trạm bơm. Tổng dung tích các hồ chứa theo thiết kế trên 316 triệu m3.

Qua khảo sát, kiểm tra các đập, hồ chứa nước cho thấy, trên địa bàn tỉnh có 3 hồ chứa không tích nước do bị hư hỏng và có nguy cơ sự cố mất an toàn cao là hồ Suối Đôi, hồ Suối Sao và hồ Gia Hoét 2. Ngoài ra, có 7 hồ không đảm bảo khả năng phòng lũ theo quy chuẩn, gồm: Kim Long, Châu Pha, Suối Môn, Suối Các, Sông Hỏa, Gia Hoét I, Xuyên Mộc. Tình trạng xuống cấp, hư hỏng chủ yếu là biến dạng mái đập, thấm và có vết nứt nhẹ. Một số hồ bị xói lở thân tràn, đuôi tràn, hư hỏng thân cống, dàn van, tháp cống…

Trước cao điểm mùa mưa lũ 2021, tỉnh đã đầu tư, nâng cấp, tu bổ nhiều công trình. Cụ thể, cải tạo nâng cấp tràn xả lũ hồ chứa nước Suối Các với tổng mức đầu tư gần 26 tỷ đồng, tiến độ thực hiện đạt 75% kế hoạch, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2021; sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Kim Long, kinh phí hơn 46,8 tỷ đồng với mục tiêu nâng cấp đập hồ và xây lắp tuyến kênh dẫn; sửa chữa nâng cấp hồ Gia hoét II; sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Suối Đôi 1 và cải tạo nâng cấp tràn xả lũ và kênh dẫn tràn hồ chứa nước Xuyên Mộc với tổng kinh phí gần 800 tỷ đồng.

Ông Hồ Thúc Tiên, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, đa số các công trình thủy lợi của tỉnh đã được xây từ lâu. Đến nay, nên một số hạng mục tại các công trình hư hỏng. Hệ thống đê bao, đập của nhiều hồ chứa nước xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố. Hàng năm, Sở NN-PTNT đều thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá công tác quản lý công trình thủy lợi, đê điều, công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển. Trên cơ sở đó, tham mưu triển khai sửa chữa, nâng cấp trước mùa mưa lũ.

Tuân thủ quy trình an toàn khi xả lũ Đầu tháng 10/2021, Trung tâm Quản lý - Khai thác công trình thủy lợi (Sở NN-PTNT) đã tiến hành xả lũ đợt 1 hồ Sông Ray, nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa nước và nhân dân trong vùng hạ lưu công trình. Sơn Bình, Suối Rao thuộc huyện Châu Đức là 2 xã chịu ảnh hưởng khi công trình hồ chứa nước Sông Ray tiến hành xả lũ. Tuy nhiên, nhờ được thông báo kịp thời nên mọi hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân tại các xã này đều chủ động, tránh được thiệt hại.

Theo dự báo năm nay, các hiện tượng thời tiết cực đoan có khả năng xảy ra gây ảnh hưởng đến an toàn của các hồ đập thủy lợi. Để chủ động phòng chống lụt bão và an toàn cho các hồ đập, Sở NN-PTNT cũng đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy lợi, Chi cục Thủy lợi thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh để thông báo kịp thời diễn biến của thời tiết cho người dân biết. Đồng thời, cử cán bộ trực 24/24 giờ theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước về các hồ, để có phương án linh hoạt, hợp lý trong quá trình tích nước, xả lũ và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra, nhằm bảo vệ công trình đầu mối, cũng như bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và các công trình dân sinh ở vùng hạ lưu.

Bài, ảnh: PHÚC HIẾU