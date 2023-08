Du thuyền lớn nhất thế giới sắp hạ thủy

Du thuyền Icon of the Seas của hãng Royal Caribbean đang hoàn thiện những khâu cuối cùng tại Công ty đóng tàu Meyer Turku (Phần Lan).

Hậu dịch COVID-19, các công ty du lịch tàu biển đang ghi nhận lượng khách tăng trở lại, sau khi các nước dỡ bỏ biện pháp hạn chế để phòng dịch.

Hiệp hội các hãng du lịch tàu biển quốc tế dự báo, số lượng hành khách sẽ đạt 31,5 triệu lượt trong năm 2023, vượt mức trước đại dịch. Công ty Meyer Turku bắt đầu đóng tàu Icon of the Seas vào năm 2021. Con tàu được dự đoán sẽ thu hút sự chú ý toàn cầu bởi sở hữu nhiều đặc điểm vượt xa những con tàu trước đó.

Với chiều dài 365m, du thuyền này dài hơn tàu Wonder of the Seas đang nắm giữ kỷ lục là 362m cũng của hãng Royal Caribbean.

Du thuyền Icon of the Seas có 20 boong, trong đó 18 boong dành cho khách, nặng tới 250.800 tấn, gấp 5 lần tàu Titanic. Bên cạnh đó, du thuyền cũng sẽ lập kỷ lục về sức chứa với tổng cộng 9.950 người (2.350 thủy thủ và 7.600 hành khách) trong 2.805 phòng, tương đương với dân số của một thị trấn. Trong khi đó, sức chứa tối đa của Wonder of the Seas chỉ đạt 6.988 hành khách.

Icon of the Seas có 7 hồ bơi, 1 công viên, các cầu trượt nước, khu mua sắm, sân trượt băng và nhiều địa điểm vui chơi giải trí hơn bất kỳ con tàu nào khác, cung cấp nhiều lựa chọn hơn để hành khách trải nghiệm và chi tiêu trên tàu. Điều này giúp các công ty du lịch tàu biển sinh lãi nhiều hơn.

Du thuyền Icon of the Seas sẽ chính thức khởi hành chuyến đi đầu tiên vào tháng 1/2024.

Ông Alexis Papathanassis, Giáo sư về Quản trị Du lịch Tàu biển tại Đại học Khoa học Ứng dụng Bremerhaven cho biết, trong thập kỷ qua, kích cỡ các du thuyền ngày càng trở nên lớn hơn. Những siêu du thuyền này đem lại lợi ích kinh tế rõ rệt, giảm chi phí cho hành khách cá nhân.

Các hãng tàu biển kỳ vọng thu nhập tăng thêm sau đại dịch COVID-19 sẽ giúp trang trải những khoản nợ trong giai đoạn phong tỏa. Dự kiến giá vé tàu sẽ tăng.

Theo chuyên gia Papathanassis, xu hướng đóng tàu có kích cỡ lớn hơn sẽ không dừng lại, nhưng chắc chắn sẽ chậm lại do chi phí đầu tư lớn và đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng lo ngại các tàu lớn có thể đối mặt với tình trạng quá tải ở các cảng biển, thiếu cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu của hành khách, nguy cơ gặp sự cố hay tai nạn và tiềm ẩn tác động xấu đối với môi trường.

