Lễ hội bia Vung Tau BeerFest sẽ diễn ra vào dịp Lễ 2/9

Chiều 9/8, UBND TP.Vũng Tàu phối hợp với Công ty TNHH Quảng cáo Gia Hòa tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội bia “Vũng Tàu BeerFest”.

Lễ hội bia “Vũng Tàu BeerFest” có chủ đề “Vòng quanh thế cùng Bia Sài Gòn - Arround The World with Bia Saigon”. Lễ hội được UBND tỉnh chấp thuận tổ chức tại công văn số 8740/UBND-VP ngày 7/7/2023 và Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu cho chủ trương tại Kết luận số 39/KL/TU ngày 20/6/2023.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo.

Lễ hội bắt đầu từ 8 giờ ngày 2/9 đến 17 giờ ngày 3/9 tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

Thông tin tại họp báo, đại diện Ban tổ chức cho biết, đây là sự kiện mới, lần đầu được tổ chức quy mô với nhiều hoạt động kết hợp gồm: khám phá ẩm thực, văn hóa uống bia và trình diễn âm nhạc.

Khách tham dự lễ hội được trải nghiệm phong cách uống bia và ẩm thực quốc tế từ 6 quốc gia khác nhau gồm: Izakaya của Nhật Bản, Myeongdong - Hàn Quốc, Khaosan - Thái Lan, tiệc BBQ sân vườn của Mỹ, túp lều Oktoberfest khổng lồ - Đức, phố Bùi Viện - Tạ Hiện của Việt Nam.

Phối cảnh phố Bùi Viện - Tạ Hiện được tái hiện trên bãi biển.

Đặc biệt, phố Bùi Viện - Tạ Hiện được tái hiện trên bãi biển. Các chương trình âm nhạc và giải trí sẽ đưa khách vào chuyến hành trình vòng quanh thế giới đầy ấn tượng qua các tiết mục trình diễn âm nhạc, vũ đạo và nhiều hình thức giải trí hấp dẫn.

Trong đó, điểm nhấn là đêm nhạc EDM xuyên đêm từ 20 giờ ngày 2/9 đến 6 giờ sáng ngày 3/9 với sự góp mặt của các ca sĩ, DJ trẻ nổi tiếng trong và ngoài nước như Soda, Wukong, Hieuthuhai, Mie, Kay Tran... Ban tổ chức dự kiến sự kiện sẽ thu hút khoảng 150.000 lượt người tham gia.

Đến với chương trình, khách được vào cổng miễn phí, tự do thưởng thức các loại hương vị bia Sài Gòn. Riêng khu sân khấu chính đêm 2/9 có bán vé với 2 mức 1,5 triệu đồng/vé/người và 500.000 đồng/vé/người.

Đại diện Tạp chí Du lịch TP.Hồ Chí Minh đặt câu hỏi với Ban tổ chức tại họp báo.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan truyền thông đặt một số câu hỏi về đảm bảo an ninh trật tự, dự phòng thời tiết, điều phối giao thông…

Thay mặt Ban tổ chức, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, thời gian qua thành phố đã tổ chức nhiều sự kiện lớn, trong đó có sự kiện đã thu hút 60 ngàn lượt người tham dự trong cùng một thời điểm là chương trình đại hội nhạc nước "Bật sảng khoái-Bùng đam mê" diễn ra tối 22/7 tại bãi biển Bãi Sau.

“Các lực lượng tại địa phương phối hợp tốt trong khâu đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ hội. Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch về phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, rác thải… cho sự kiện này”, bà Nguyễn Thị Thu Hương khẳng định.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, thành phố mong muốn đây là tiền đề để trở thành sự kiện thường niên, góp phần đưa Vũng Tàu là điểm đến của những lễ hội, sự kiện đẳng cấp quốc tế.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA