Lượng khách đến Côn Đảo tăng nhẹ

Thông tin từ huyện Côn Đảo cho biết, tháng 7/2023 địa phương đón 66.500 lượt khách, tổng doanh thu hơn 237 tỷ đồng. Tính chung 7 tháng qua, toàn huyện đón và phục vụ hơn 452 ngàn lượt khách, đạt 90,96% kế hoạch năm, trong đó có 10.636 lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt 1.625 tỷ đồng.

Du khách đến Côn Đảo bằng đường biển được trung chuyển bằng xe điện rời Cảng tàu khách Côn Đảo.

Ban Quản lý KDL Quốc gia Côn Đảo nhận định, lượng khách du lịch đến Côn Đảo trong tháng 7 gần như không có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 0,06% so với cùng kỳ năm 2022), doanh thu du lịch giảm nhẹ so với cùng kỳ (giảm khoảng 2,86%). Nguyên nhân là do tình hình kinh tế khó khăn, dù giá vé máy bay, vé tàu bình ổn và có xu hướng giảm, nhưng chi phí du lịch Côn Đảo vẫn khá cao so với mặt bằng thu nhập. Công suất phòng bình quân toàn huyện trong tháng 7 đạt 38%.

Ở phân khúc resort, khách sạn từ 3 sao trở lên ghi nhận sự giảm sụt mạnh về công suất phòng, doanh thu. Bên cạnh đó, việc thiếu điện, thiếu nhiên liệu khiến nhiều cơ sở dịch vụ phải chạy máy phát điện ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cung ứng.

Tin, ảnh: KIM VINH