Hiến kế thu hút du khách mùa cuối năm

7 tháng đầu năm, Bà Rịa-Vũng Tàu đón hơn 8,5 triệu lượt khách, tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Trong đó, khách lưu trú đạt 2,5 triệu lượt, tăng hơn 16% so với cùng kỳ. Riêng khách quốc tế lưu trú tăng cao, với 136.613 lượt (tăng 56% so với cùng kỳ). Tổng thu từ khách du lịch đạt 8.829 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch 3.063 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lữ hành 163 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ.