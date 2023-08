Khai trương Ixora Ho Tram by Fusion (huyện Xuyên Mộc)

Tối 5/8, Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm đã tổ chức lễ khai trương khối khách sạn và biệt thự mới mang tên Ixora Ho Tram by Fusion - dự án thành phần thuộc Khu nghỉ dưỡng phức hợp The Grand Ho Tram Strip.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Du lịch, huyện Xuyên Mộc cùng đại diện The Grand Ho Tram Strip cắt băng khai trương Ixora Ho Tram by Fusion

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và huyện Xuyên Mộc cùng tham dự buổi lễ.

Ixora Ho Tram by Fusion có 164 căn hộ khách sạn và 46 biệt thự. Các dịch vụ bổ trợ gồm spa, nhà hàng, CLB Ixora Kids… Thiết kế căn hộ và biệt thự đều hướng tầm nhìn ra bãi biển với kiến trúc mở, hài hòa cùng thiên nhiên, mang lại nguồn năng lượng sảng khoái nhưng vẫn riêng tư phù hợp cho các nhóm bạn bè và gia đình nghỉ dưỡng.

Ixora Ho Tram by Fusion được ví như “mảnh ghép” hoàn hảo, nâng tầm sang trọng và hấp dẫn cho The Grand Ho Tram Strip. Sự bổ sung dịch vụ đẳng cấp của Ixora Ho Tram by Fusion kết hợp với 1.100 phòng của 2 khách sạn đang hoạt động là InterContinental Grand Ho Tram và Holiday Inn Resort Ho Tram Beach, cung cấp cho du khách phong cách nghỉ dưỡng đa dạng tại quần thể tiện ích chuẩn quốc tế của The Grand Ho Tram Strip.

Thiết kế căn hộ tại Ixora Ho Tram by Fusion sang trọng, hướng biển

Du khách đặt phòng nghỉ dưỡng nhân dịp khai trương được giảm 20% giá phòng và tận hưởng tiện ích dịch vụ tại InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach, sân golf The Bluffs.

Chia sẻ tại lễ khai trương, ông Walt Power, Giám đốc điều hành của The Grand Ho Tram Strip cho biết, việc ra mắt Ixora Ho Tram by Fusion thể hiện cam kết vững chắc của chúng tôi trong việc tiếp tục đẩy mạnh đầu tư và xây dựng các khu tiếp theo của dự án, thúc đẩy sự phát triển du lịch liên tục tại Hồ Tràm.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng tại lễ khai trương Ixora Ho Tram by Fusion

Phát biểu chúc mừng tại lễ khai trương, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, lễ khai trương Ixora Ho Tram by Fusion đánh dấu cột một mốc mới trong quá trình triển khai và phát triển dự án Hồ Tràm. Đồng thời, đề nghị Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm tiếp tục hoàn thiện xây dựng và phát triển các khu tiếp theo của dự án đảm bảo đúng tiến độ nhằm đem lại nguồn lực mới, sản phẩm mới cho du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA