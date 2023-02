Gần 40 thí sinh dự Miss Charm 2023 hội tụ tại The Grand Hồ Tràm Strip

Tối 4/2, tại The Grand Hồ Tràm Strip (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc), Ban lãnh đạo The Grand Hồ Tràm Strip đã tổ chức chào đón gần 40 thí sinh từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đến Việt Nam dự thi Miss Charm 2023 (Hoa hậu sắc đẹp quốc tế).

Ông Walt Power, Tổng Giám đốc điều hành Tổ hợp nghỉ dưỡng The Grand Hồ Tràm Strip phát biểu chào mừng các thí sinh.

Phát biểu chào mừng các thí sinh, ông Walt Power, Tổng Giám đốc điều hành Tổ hợp nghỉ dưỡng The Grand Hồ Tràm Strip, bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp và giới thiệu tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao The Grand Hồ Tràm Strip nói riêng và nét đẹp của vùng đất Bà Rịa-Vũng Tàu đến các thí sinh. Ông chúc các thí sinh có những trải nghiệm đẹp, ấn tượng, hài lòng tại The Grand Hồ Tràm Strip.

Lãnh đạo Tổ hợp nghỉ dưỡng The Grand Hồ Tràm Strip chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh Miss Charm 2023.

Trước sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo The Grand Hồ Tràm Strip, các thí sinh vui vẻ trò chuyện, chia sẻ hành trình và cảm xúc đẹp tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thanh Thanh Huyền, đại diện của Việt Nam dự Miss Charm 2023 cho biết, chị rất vui và cảm thấy thân thương khi được trở lại Bà Rịa-Vũng Tàu trong vai trò thí sinh tham gia cuộc thi. Bà Rịa-Vũng Tàu và Hồ Tràm đối với Thanh Thanh Huyền không xa lạ vì đây là điểm đến thường xuyên của chị và gia đình trong những kỳ nghỉ cuối tuần. Chị cũng nhiều lần làm MC cho các sự kiện tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trở lại trong vai trò thí sinh, Thanh Thanh Huyền mong muốn Miss Charm sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh, qua đó thúc đẩy thu hút đầu tư và du lịch Việt Nam và Bà Rịa-Vũng Tàu thêm nhiều bước tiến mới trong tương lai.

Thanh Thanh Huyền, đại diện của Việt Nam chụp hình cùng các thí sinh.

Tại Tổ hợp nghỉ dưỡng The Grand Hồ Tràm Strip, các thi sinh có 4 ngày (từ ngày 3 đến ngày 6/2) nghỉ dưỡng, trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp 5 sao, tập dượt các nội dung thi và tham gia giải mini golf gây quỹ từ thiện diễn ra ngày 6/2 tại sân golf The Bluffs Hồ Tràm.

Các thí sinh hào hứng đội nón lá Việt Nam.

Miss Charm 2023 là cuộc thi sắc đẹp quốc tế đầu tiên do người Việt làm chủ, với tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp nhan sắc, tri thức, nội lực và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại. Cuộc thi được công bố ra mắt từ năm 2019, tuy nhiên bị trì hoãn do dịch COVID-19, đến năm 2023 mới khởi động trở lại.

Gần 40 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ hội tụ tại The Grand Hồ Tràm Strip từ ngày 3 đến ngày 6/2

Miss Charm 2023 quy tụ gần 40 thí sinh đến từ quốc gia và vùng lãnh thổ dự thi. Thời gian diễn ra cuộc thi từ ngày 3 đến 17/2. Sau 4 ngày trải nghiệm dịch vụ tại The Grand Ho Tram Strip, các thí sinh sẽ trở lại TP. Hồ Chí Minh để tham gia các hoạt động chính.

Tin, ảnh: MỸ LƯƠNG - ĐẠI HẢI