Ngày 3/2, ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ lễ hội Dinh Cô-Long Hải. Tham dự hội nghị có đại diện một số sở, ngành của tỉnh, các phòng, ban, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Lễ hội Dinh Cô Long Hải hằng năm thu hút hàng chục ngàn người dân và du khách.

Theo kế hoạch, lễ hội Dinh Cô (thị trấn Long Hải) diễn ra từ ngày 27/2 đến ngày 3/3 (tức từ mùng 8 đến 12/2 âm lịch). Năm nay, ngoài phần lễ với các nghi thức truyền thống, lễ hội có nhiều hoạt động mới tại phần hội, như: Sân khấu hóa tái hiện lịch sử hình thành Di tích lịch sử-văn hóa và Danh thắng Dinh Cô, Mộ Cô; cuộc thi thả diều bãi biển; bóng chuyền bãi biển; thi đi cà kheo dưới nước...

Quang cảnh hội nghị.

Ban tổ chức cũng lên kế hoạch bảo đảm: an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiểm tra niêm yết, quản lý giá cả, bảo đảm vệ sinh môi trường, phân công các lực lượng phân luồng giao thông, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ-y tế.

Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu đóng góp ý kiến về việc tăng cường lực lượng an ninh, cứu hộ; tổ chức đội tuần tra lưu động phối hợp với các chốt trực; tăng cường ca nô, đài quan sát dã chiến, bố trí thêm nhiều thùng rác... nhằm thực hiện tốt hơn công tác vệ sinh môi trường, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, du khách tại lễ hội.

Biểu diễn múa rồng tại lễ hội Dinh Cô.

Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội Dinh Cô Long Hải dự báo năm nay ngày tổ chức lễ hội Dinh Cô kéo dài hơn, số lượng du khách đông hơn nên cần quảng bá rộng rãi, công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng (đặc biệt là sự phối hợp giữa các lực lượng để bảo đảm ANTT; chú trọng công tác thu gom rác; cắm cờ cảnh báo nơi nguy hiểm, bố trí nơi sơ cấp cứu...), làm sao hình ảnh Lễ hội được đẹp hơn trong lòng nhân dân và du khách.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH