Lượng khách và doanh thu du lịch tiếp tục tăng cao

Đó là đánh giá của Sở Du lịch tại báo cáo tình hình du lịch tháng 8 năm 2022.

Trong tháng 8 toàn tỉnh đón hơn 1 triệu lượt khách, trong đó có 379.216 lượt khách lưu trú. Tổng thu từ du lịch tháng 8 ước đạt 1.182 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 8, tổng lượt khách đến BR-VT trên 8,6 triệu lượt khách, tăng gần 177 % so với cùng kỳ; có hơn 2,5 triệu khách lưu trú, tăng gần 73% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 8.870 tỷ đồng, tăng 55 % so với cùng kỳ (trong đó doanh thu từ cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 3.007 tỷ đồng, tăng 103% so với cùng kỳ).

Theo Sở Du lịch, lượng khách đến du lịch nghỉ dưỡng gia tăng đột biến giúp các chỉ tiêu phát triển của ngành đều vượt so với kế hoạch được UBND tỉnh giao. Đến hết tháng 8 lượt khách lưu trú vượt 110,28%; lượt khách quốc tế vượt 54,42%; doanh thu lưu trú vượt 40,23%, doanh thu lữ hành vượt 1,44% kế hoạch năm.

Sở Du lịch cũng nhận định nguyên nhân BR-VT hút khách là do xu hướng du lịch bù hậu dịch. Bên cạnh công tác quảng bá hình ảnh, giữ thương hiệu an toàn, thân thiện của địa phương và cộng đồng DN, cùng với nhiều sự kiện văn hóa, thể thao được tổ chức thành công tạo ấn tượng tốt thu hút du khách. Trong đó tiêu biểu là chương trình “Dấu ấn hè 2022” (giữa tháng 8) thu hút hơn 15.000 lượt khách tham dự.

MINH HƯƠNG