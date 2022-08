Cầu nối vực dậy du lịch hậu dịch

Tổng lượt khách du lịch đến tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2022 là hơn 7,8 triệu lượt, tăng 34,76 % so với cùng kỳ. Trong đó, lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên 2,2 triệu lượt, tăng 48,43% so tháng cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch hơn 7.693 tỷ đồng, tăng 34,76 % so với cùng kỳ.