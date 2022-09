Khẳng định điểm đến an toàn, sạch đẹp, uy tín

Thành công lớn nhất đối với du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 là tiếp tục giữ vững thương hiệu điểm đến an toàn, sạch đẹp và uy tín.

Du khách Trần Văn Nghĩa (Bình Dương) cùng vợ con vui chơi tại Bãi Sau, TP. Vũng Tàu ngày 2/9.

Giá dịch vụ bình ổn

Trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thời tiết đẹp, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời. Đến gần cuối ngày nắng dịu, các bãi tắm, công viên, khu vui chơi dần náo nhiệt rồi nhộn nhịp đến đêm khuya. Phố đi bộ - ăn uống Phước Hải (huyện Đất Đỏ), phố đi bộ Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc), công viên Cột cờ Bãi Sau và toàn tuyến bờ kè ven biển Vũng Tàu có hệ thống đèn chiếu sáng đông vui như trẩy hội.

Tại các tuyến đường ven biển trên địa bàn Vũng Tàu, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc sáng sớm và chiều tối các ngày lễ, xe ô tô mang biển số ngoại tỉnh lưu thông đông đúc, song không xảy ra ùn tắc. Các resort, khách sạn có ưu thế sát biển đều kín khách tối 1 và 2/9 nhưng sức mua chậm.

Các khách sạn, nhà nghỉ ở khu vực Bãi Sau, TP.Vũng Tàu như: Phan Chu Trinh, Phó Đức Chính, Phan Văn Trị, La Văn Cầu chỉ đạt khoảng 70% công suất trong 4 ngày lễ. Càng vào sâu trung tâm, tỷ lệ lấp đầy phòng giảm dần.

Bà Lan Nguyễn, chủ chuỗi khách sạn Milan tại TP. Vũng Tàu nhận định: “Sau mùa hè du lịch xả hơi, lễ Quốc khánh 2/9 nhiều người chỉ về biển 1-2 ngày trước khi con cái chính thức bước vào năm học mới nên không có đột biến về sức mua phòng”.

Quá trình lưu trú, khách chuộng ăn uống, tắm biển, sử dụng dịch vụ gần nơi lưu trú. Du khách Trần Văn Nghĩa, đến từ Bình Dương chia sẻ, gia đình anh lưu trú tại một khách sạn trên đường Phó Đức Chính. Giá phòng chỉ 500 ngàn đồng/đêm cho 3 người. Điểm ăn uống quanh khách sạn khá nhiều, mà giá rất phải chăng. “Tôi rất hài lòng với kỳ du lịch này. Có dịp nghỉ nữa, tôi sẽ đưa gia đình về tắm biển nghỉ dưỡng”, anh Nghĩa cho hay.

Du khách trải nghiệm dịch vụ chèo sup trên biển tại Bãi Sau, TP. Vũng Tàu.

Ngoài khách ngoại tỉnh, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cũng khi nhận số lượng lớn khách nội tỉnh du lịch tại chỗ. Trong đó, Hồ Tràm-Xuyên Mộc với nhiều sự kiện lớn như: Đại nhạc hội Let’s Charm Fest tại Charm Resort Hồ Tràm; Tropicana Festival do NovaWorld Ho Tram tổ chức; khánh thành cầu ngắm biển, khai trương khu thương mại - dịch vụ Hamptons Plaza không chỉ tạo hấp lực hút du khách đổ dồn về, mà người dân địa phương cũng có thêm chỗ vui chơi, giải trí, tận hưởng biển và thiên nhiên trong lành, sạch đẹp của quê hương.

Cùng gia đình tham quan cầu ngắm biển Hồ Tràm, chị Nguyễn Thị Minh, người dân huyện Xuyên Mộc chia sẻ, cảm giác đứng giữa trời biển rộng mở trên cầu ngắm biển rất tuyệt vời. Nhiều resort ven biển cùng mở đại nhạc hội hoành tráng với ca sĩ, người nổi tiếng về trình diễn cho bà con xem miễn phí. “Trong khi người tỉnh khác phải vượt quãng đường dài mới có tấm ảnh đẹp với cầu ngắm biển và xem được đại nhạc hội, mình ở địa phương sao không tranh thủ cơ hội tận hưởng, đâu cần phải đi xa”, chị Minh nói.

Môi trường, cảnh quan sạch đẹp

Không quản nắng nóng, lực lượng chức năng các địa phương thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, vận động du khách không ăn nhậu xả rác bừa bãi. Các khách sạn, resort cũng chăm chút khuôn viên, giữ môi trường sạch sẽ để du khách cảm nhận không khí trong lành, thoải mái, tái tạo năng lượng trong chuyến du lịch.

Theo các cơ quan chức năng, tình hình an ninh trật tự trong dịp lễ được bảo đảm. Trong những ngày lễ, lực lượng chức năng các huyện, thành phố ven biển liên tục tuần tra, nhắc nhở người dân địa phương và du khách không ăn nhậu, xả rác trên bãi biển nên các bãi tắm, đường ven biển môi trường sạch sẽ. Ở các bãi tắm công cộng, lực lượng cứu hộ ứng trực liên tục kịp thời cảnh báo, giữ an toàn cho người tắm biển. Dịch vụ được bán đúng giá niêm yết, an ninh trật tự được bảo đảm.

Cứu hộ thuộc Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu kết hợp chặt chẽ với cứu hộ tại các DN trực 24/24, đảm bảo an toàn cho người tắm biển, đồng thời kịp thời cứu thành công 2 du khách bị nạn khi tắm biển. Cụ thể, 1 trường hợp du khách nữ lọt ao xoáy tại khu vực bãi tắm cổng số 1 KDL Gió Biển và 1 bé 13 tuổi bị co giật trong quá trình tắm hồ bơi tại KDL Long Cung.

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu cho biết, các lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự tại Bãi Sau đã nhắc nhở, ngăn chặn nhiều nhóm du khách tổ chức ăn uống trên bãi tắm, công viên; nhắc nhở giải tán nhiều trường hợp bán nước dưới bãi biển vào ban đêm; phối hợp với Tổ công tác Bãi Sau - Công an TP.Vũng Tàu lập 46 biên bản xử phạt các trường hợp bán hàng rong, xả rác nơi công cộng, vi phạm an toàn giao thông.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, trong kỳ nghỉ lễ, Sở đã phối hợp với các huyện, thị, thành phố liên tục tuần tra, kiểm soát các cơ sở dịch vụ. “Nhờ vậy, môi trường cảnh quan sạch đẹp, các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng cam kết mua bán văn minh, cân đúng ký, bán đúng giá niêm yết, tuân thủ các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm và phòng dịch nghiêm túc”, ông Trịnh Hàng nhấn mạnh.

Thống kê từ Sở Du lịch, từ ngày 31/8 đến hết 4/9, tổng lượt khách tham quan du lịch, giải trí, tắm biển, lưu trú tại các khách sạn, resort toàn tỉnh trên 392 ngàn lượt, trong đó khách có lưu trú 76.895 lượt. Doanh thu du lịch hơn 260 tỷ đồng. Công suất phòng gần 85%, riêng ngày 1/9 đạt khoảng 50% do lượng khách đến tỉnh chưa nhiều. TP.Vũng Tàu có hệ thống hạ tầng và đa dạng cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch nhất, dẫn đầu toàn tỉnh về lượng khách và doanh thu với gần 200 ngàn lượt và 125 tỷ đồng. Kế đến là huyện Xuyên Mộc đón 92.353 lượt khách, doanh thu hơn 74,4 tỷ đồng, nhờ nhiều resort đẳng cấp ven biển và các sự kiện văn hóa lớn được các DN du lịch bất động sản tổ chức trong dịp này.

Bài, ảnh: KIM VINH