Du khách về BR-VT đông dần từ chiều tối 1/9

Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận, ngày 1/9 - ngày đầu của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lượng khách du lịch về Bà Rịa-Vũng Tàu chưa nhiều. Các trung tâm du lịch như Bãi Trước, Bãi Sau, Long Hải, Hồ Tràm… phương tiện lưu thông thông thoáng, không xảy ra tình huống tắc nghẽn trên các cửa ngõ ra vào tỉnh.

Du khách vui vẻ tắm biển trong thời tiết đẹp.

Đến chiều cùng ngày, các ngả đường cửa ngõ vào tỉnh lượng phương tiện tăng dần. Lúc này nắng cũng nhạt dần, người dân địa phương ra đường thể dục, tắm biển, vui chơi hóng mát, chụp ảnh cũng đông hơn. Bãi Sau, Bãi Bước bắt đầu đông dần sau 17 giờ với sự góp mặt của du khách.

Khi trời tối hẳn, đèn đường và hệ thống đèn chiếu sáng bãi biển bật sáng, Bãi Trước, Bãi Sau vẫn còn đông người tắm, vui chơi trên cát.

Sở Du lịch thống kê toàn tỉnh đón 58.503 lượt khách đến trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, doanh thu trên 42,4 tỷ đồng. Trong đó, TP.Vũng Tàu dẫn đầu về lượng khách và doanh thu với khoảng 20.000 lượt khách, doanh thu 15 tỷ đồng. Tiếp theo là Xuyên Mộc, đạt hơn 10,3 tỷ đồng doanh thu và hơn 15,6 triệu lượt khách.

Càng về chiều, Bãi Sau càng đông người tắm biển, vui chơi.

Các địa phương làm tốt công tác cảnh báo, hướng dẫn, thực hiện nhiệm vụ cắm cờ, biển báo tại các ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm, tổ chức ứng trực và thổi còi, phát loa hướng dẫn du khách tắm biển tại nơi an toàn, sử dụng mô tô nước tuần tra yêu cầu du khách không bơi ra xa bờ, ngăn chặn không cho du khách tắm trong khu vực ao xoáy, không tắm biển khi trời tối; kịp thời hỗ trợ cứu vớt các trường hợp tai nạn trên biển đưa vào bờ an toàn.

Không du lịch xa, em Anh Thư, nhà ở Vũng Tàu, cùng em ra Bãi Trước vui chơi, chụp ảnh.

Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch cùng tổ Tổ Công tác Bãi Sau thuộc Công an TP. Vũng Tàu đã ngăn chặn, nhắc nhở, giải tác nhiều trường hợp buôn bán hàng rong, ăn nhậu xả rác tại nơi công cộng; lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng 1 trường hợp bán hàng rong, 2 trường hợp vi phạm giao thông với số tiền xử phạt 2,8 triệu đồng, tạm giữ 1 xe máy và phương tiện bán hàng rong.

Công an TP.Vũng Tàu lập biên bản 1 trường hợp vi phạm giao thông.

Từ chiều tối 1/9, lượng xe biển số ngoại tỉnh trên các tuyến đường đang tăng dần. Dự kiến đêm 1/9 và ngày 2/9, các khách sạn, resort gần biển sẽ đông khách, kín khách.

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, địa phương sẽ tiếp tục tập trung công tác phục vụ du khách, bố trí lực lượng điều tiết giao thông ở những nút giao có thể xảy ra ùn tắc cục bộ, kiểm tra nhắc nhở các resort có biển, hồ bơi tăng cứu hộ túc trực giữ an toàn cho du khách khi tham gia các hoạt động trên nước, bình ổn giá dịch vụ. Bên cạnh đó, địa phương cũng có rất nhiều sân chơi giải trí do các DN đầu tư trên địa bàn tổ chức như: Đại nhạc hội Let’s Charm Fest tại Charm Resort Hồ Tràm; Tropicana Festival do NovaWorld Ho Tram tổ chức; khánh thành Cầu ngắm biển, khai trương khu thương mại - dịch vụ Hamptons Plaza và đêm nhạc hội tại Hamptons Hồ Tràm… chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm và cảm xúc đẹp cho du khách.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA