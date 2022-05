Trải nghiệm thú vị với xe đạp công cộng tại Vũng Tàu

12 trạm xe đạp công cộng TNGO được đặt tại: Cột cờ Thùy Vân (phường Thắng Tam); Công viên Tam giác Bãi Trước (phường 1); Công viên Tao Phùng (83 Thùy Vân, phường 2); Khu biệt thự Phương Nam (phường 8); Siêu thị Lotte Mart (vòng xoay 3/2, phường 8); Vòng xoay Dầu khí (phường Nguyễn An Ninh); Công an phường 3 (133 Trương Công Định, phường 3); UBMTTQ TP. Vũng Tàu (số 4 Hoàng Hoa Thám, phường 2); chung cư Melody (149 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam); Công an TP. Vũng Tàu (số 1 Nguyễn Thái Học, phường 7); Bến xe khách TP. Vũng Tàu (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam) và Thành ủy Vũng Tàu (45 Ba cu, phường 1). Người dân và du khách có thể tải ứng dụng TNGO trên iOS: https://apps.apple.com/vn/app/tngo/id1552166916 và Tải ứng dụng TNGO trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tngo, đồng thời nhập mã VUNGTAU10 để được tặng 1 giờ trải nghiệm xe đạp công cộng miễn phí trong tháng đầu.