SAU 10 NGÀY THÍ ĐIỂM ĐÓN KHÁCH DU LỊCH KHÉP KÍN: Lượng khách tăng dần, kiểm soát dịch chặt

Du khách hết lời khen ngợi chất lượng dịch vụ và quy trình phòng dịch chặt chẽ tại resort; nhiều người có ý định trở lại nghỉ dưỡng trong những tuần tiếp theo… Sau 10 ngày khởi động chương trình thí điểm đón khách du lịch theo mô hình khép kín, du lịch BR-VT đã thu được kết quả khả quan bước đầu.

Du khách tản bộ trong khuôn viên The Grand Hồ Tràm Resort & Casino.

Căng tràn năng lượng tốt

Anh Harold Nuguid là người Philippines. Anh đến TP. Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc nhiều năm nay. BR-VT là điểm du lịch quen thuộc mỗi kỳ nghỉ cuối tuần của anh. Thế nhưng hơn 5 tháng qua khi TP. Hồ Chí Minh bùng phát dịch, anh phải ở yên một chỗ. Ngay sau khi BR-VT thí điểm đón khách du lịch theo mô hình khép kín, anh đặt chỗ nghỉ dưỡng tại The Grand Hồ Tràm Resort & Casino từ ngày 16/10.

“Hơn 1 tuần chỉ ăn ngủ, bơi hồ, dạo biển thư giãn rồi loanh quanh trong resort ngắm cây cỏ nhưng tôi không có cảm giác buồn chán, ngược lại thấy khỏe khoắn, năng lượng tràn đầy. Chất lượng phục vụ, nhân viên tận tâm, quy trình phòng dịch chặt chẽ, tôi cảm thấy rất hài lòng khi chọn The Grand Hồ Tràm Resort & Casino cho kỳ nghỉ tái tạo sức khỏe, tinh thần hậu giãn cách”, anh Harold Nuguid chia sẻ.

Tương tự, chị Đỗ Thị Thúy Hoa, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chọn Minera Hot Springs Binh Chau nghỉ dưỡng khi TP. Hồ Chí Minh mở cửa. Hơn 5 tháng không được ra khỏi nhà vì dịch, nay được thoải mái tản bộ, đạp xe giữa cánh rừng tự nhiên do con người chăm tỉa ngay hàng thẳng lối, hít thở không khí trong lành, ngâm tắm khoáng, tắm bùn… chị cảm thấy tinh thần khỏe khoắn. “Ngày thường resort rất vắng người. Cuối tuần có đông hơn một chút nhưng không ảnh hưởng đến không gian riêng tư của tôi và gia đình. Tôi rất hài lòng về dịch vụ, nhất là các gói dịch vụ chăm sóc, phục hồi sức khỏe. Tôi dự định sẽ đưa nội ngoại hai bên về đây nghỉ dưỡng một ngày gần nhất”, chị Hoa cho hay.

Theo đại diện Minera Hot Springs Binh Chau, từ ngày mở cửa thí điểm đón khách (ngày 15/10) đến nay, đơn vị đã đón hơn 500 lượt khách, trong đó công suất phòng bình quân ngày thường chỉ khoảng 10%, riêng thứ Bảy vừa qua (23/10) được 143 khách, đạt 50% công suất theo đăng ký với cơ quan chức năng. Đại diện The Grand Hồ Tràm Resort & Casino cũng cho biết, resort đưa vào khai thác thí điểm 195 phòng, tương đương 20% trên tổng số phòng hiện có. Vài ngày đầu công suất chỉ đạt khoảng 10%, nhưng thứ Bảy, Chủ nhật (23, 24/10) đạt hơn 30%.

Quản chặt đầu vào

2 đơn vị trên cùng Melia Hồ Tràm Resort, Six Senses Côn Đảo Resort là 4 cơ sở lưu trú được UBND tỉnh cho phép thí điểm đón khách khép kín trong chương trình khôi phục du lịch nội địa từ ngày 15/10. Trong ngày mở cửa, chỉ có The Grand Hồ Tràm Resort & Casino và Minera Hot Springs Binh Chau đón những vị khách đầu tiên, còn Melia Hồ Tràm Resort và Six Senses Côn Đảo Resort vì một số lý do khách quan chưa đón khách những ngày đầu, song từ ngày 22/10 cũng đã có khách nghỉ dưỡng.

Để đảm bảo quy trình khép kín, 4 đơn vị trên đều tuân thủ phòng dịch chặt theo phương án đã được chính quyền phê duyệt, trong đó cả khách và chủ đều được tiêm đủ liều vắc xin, 5K, có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực 72 giờ trước chuyến du lịch, nhân viên “3 tại chỗ”. Bên cạnh đó, có resort còn tạo thêm một lớp phòng vệ ngăn dịch bệnh xâm nhập. Tất cả khách đến The Grand Hồ Tràm Resort & Casino và Minera Hot Springs Binh Chau đều được test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ngay tại cửa. Chỉ khi có kết quả âm tích khách mới được vào làm thủ tục check-in.

Tuy nhiên, trong bối cảnh du lịch cả nước đang tích cực khởi động trở lại trạng thái bình thường mới, đại diện các cơ sở thí điểm đều nhận định sự cạnh tranh thu hút khách sẽ nóng lên trong mùa nghỉ lễ cuối năm. Do vậy, đại diện các cơ sở mong muốn tỉnh cho phép nhà hàng, quán ăn bán tại chỗ, khu vui chơi, giải trí được mở cửa dần để tạo chuỗi dịch vụ bổ trợ bên ngoài resort cho du khách; đồng thời cho nhân viên đi về thay vì “3 tại chỗ” như hiện nay nhằm tiết giảm bớt chi phí cho DN.

Theo ông Giang Trường Thụ, Phó Chủ tịch phụ trách an ninh và quản lý cao cấp The Grand Hồ Tràm Resort & Casino, nhiều khách có nhu cầu di chuyển tự túc bằng ô tô cá nhân nhưng theo quy định hiện nay, khách chỉ được vận chuyển bằng ô tô của resort. Ngoài ra, quy định khách phải lưu lại resort 7 ngày là quá dài, khó phù hợp với quỹ thời gian của khách. “Chúng tôi kiến nghị tỉnh xem xét cho khách được di chuyển bằng phương tiện cá nhân với cam kết “1 cung đường 2 điểm đến” và linh hoạt số ngày nghỉ dưỡng theo nhu cầu của khách thay vì quy định tối thiểu kỳ nghỉ 7 ngày như hiện nay”, ông Giang Trường Thụ kiến nghị.

