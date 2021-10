Ngành du lịch khởi động trở lại

Sở Du lịch vừa ban hành kế hoạch số 1980 hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới. Kế hoạch căn cứ vào Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và văn bản số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ VH-TT-DL, trong đó nhấn mạnh ý thức chủ động phòng dịch từ chủ và khách, bên cạnh thực hiện 5K và áp dụng công nghệ.

Các cơ sở kinh doanh du lịch phải niêm yết mã QR để du khách khai báo y tế.

Mỗi cơ sở phải có phương án phòng, chống dịch

Kế hoạch áp dụng đối với các DN lữ hành, vận chuyển khách du lịch, khu/điểm/cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch; người lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh du lịch; khách du lịch, khách sử dụng dịch vụ, người đến liên hệ, làm việc, cung ứng hàng hóa, dịch vụ tại cơ sở kinh doanh du lịch.

Đối với tất cả cấp độ dịch, du khách đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh chỉ phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa phương cấp 3, cấp 4 hoặc vùng phong tỏa. Khách là người cư trú tại địa phương không áp dụng xét nghiệm.

Việc xét nghiệm COVID-19 được thực hiện bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh có giá trị trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả).

Du khách phải tuân thủ 5K, khai báo y tế hoặc quét mã QR. Ngoài ra, cần thực hiện đầy đủ quy định về an toàn phòng, chống dịch và nội quy của cơ sở kinh doanh du lịch (có các quy định theo từng địa bàn cấp độ, đáp ứng quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế).

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ được mở cửa hoạt động cũng tương thích theo cấp độ. Đối với vùng cấp độ 1, 2 hoạt động du lịch được tổ chức phục vụ 100% công suất. Ở vùng cấp độ 3, hoạt động tham quan tại điểm du lịch và sự kiện tập trung trong nhà, các chương trình du lịch theo nhóm dưới 25 người; cơ sở lưu trú và dịch vụ ăn uống ở khu du lịch không hoạt động quá 50% công suất, các phương tiện đưa đón khách cũng không sử dụng quá 50% số ghế; di tích, bảo tàng chỉ đón tiếp, phục vụ không quá 10 người/đoàn. Đối với vùng cấp độ 4, dừng hoạt động tham quan tại khu, điểm du lịch; dừng chương trình du lịch trên địa bàn và các sự kiện trên 20 người trong nhà; các cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống trong khu du lịch được hoạt động nhưng không quá 30% công suất, phương tiện đón khách không sử dụng quá 50% số ghế.

Khách đến sử dụng dịch vụ và người làm việc, cung ứng hàng hóa, dịch vụ tại địa phương cấp độ 3, 4 phải được đo thân nhiệt, đồng thời các cơ sở phải thường xuyên vệ sinh, khử trùng khu vực công cộng, nơi tổ chức dịch vụ đông người, phương tiện vận chuyển, trang thiết bị phục vụ khách du lịch...

Hướng dẫn cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh du lịch được hoạt động phải bố trí khu đón khách, cửa ra vào có quy định khoảng cách, niêm yết mã QR, bảng thông tin hướng dẫn phòng chống dịch, nơi rửa tay sát khuẩn...

Mỗi cơ sở lưu trú phải đăng ký và tự đánh giá an toàn dịch tễ hàng ngày tại địa chỉ https://safe.tourism.com.vn để kết nối với hệ thống an toàn COVID-19 quốc gia và có kế hoạch phòng, chống dịch, phương án xử lý khi có trường hợp người mắc bệnh.

BR-VT đang đẩy mạnh tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho công nhân lao động. Trong ảnh: Nhân viên Bình Châu Hot Springs tiêm vắc xin mũi 2 tại Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc.

Sẵn sàng tái khởi động

Từ ngày 16/10, khi BR-VT nới kiểm soát đi lại liên tỉnh, du lịch bắt đầu chuyển động. Nhiều cơ sở lưu trú đã có khách liên hệ tìm hiểu dịch vụ phòng, sự kiện, tiệc cho tháng 11, 12. Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn cụ thể từ cơ quan quản lý chuyên ngành nên hầu hết các khách sạn chỉ nghe ngóng mà chưa dám mở cửa trở lại. Việc BR-VT ban hành kế hoạch thích ứng trong tình hình mới với nội dung hướng dẫn cụ thể trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành đều khẩn trương kích hoạt lại du lịch tạo động lực cho các DN tự tin khởi động kinh doanh.

Bà Đồng Thị Thu Hồng, Giám đốc Kinh doanh Lan Rừng Resort Phước Hải cho biết, Lan Rừng Resort Phước Hải đang liên hệ gọi nhân viên sẵn sàng quay lại làm việc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng báo tin cho các đối tác, công ty lữ hành về động thái chuẩn bị mở cửa. Nếu không có gì thay đổi thì đầu tháng 11 Resort sẽ chính thức nhận khách.

Không chỉ DN lưu trú nội tỉnh, các DN lữ hành khai thác tour liên tỉnh cũng phấn chấn với tin vui “mở cửa” du lịch của BR-VT. Đại diện Lữ hành Saigontourist cho biết, từ cuối tháng 9, đơn vị đã khởi động lại kinh doanh thử nghiệm các tour tham quan nội thành TP.Hồ Chí Minh. Nhận định dịch bệnh tuy được kiểm soát cơ bản, song người tiêu dùng còn e ngại những chuyến đi xa, đơn này sẽ tập trung khai thác những tuyến gần đi về trong ngày hoặc nghỉ dưỡng cuối tuần. Cụ thể, Tây Ninh, BR-VT và một số tỉnh miền Tây Nam bộ sẽ được đẩy mạnh chào bán từ nay đến cuối năm. “Chúng tôi đã nhận được yêu cầu tổ chức tour về BR-VT nghỉ dưỡng cuối tuần của một số nhóm khách số lượng 30 đến 50 người. Chúng tôi đang liên hệ với cơ sở lưu trú đối tác kiểm tra năng lực cung ứng, nhân sự đã tiêm vắc xin, quy định phòng dịch… thống nhất quy trình mới dám làm sản phẩm chào bán cho khách”, đại diện Lữ hành Saigontourist cho hay.

DN khẩn trương, phấn khích là điều dễ hiểu bởi du lịch đã “đóng băng” gần 6 tháng nay. Đó là tính từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 (từ tháng 5). Còn nếu tính cả 3 đợt bùng phát dịch trong năm 2020 thì du lịch chịu thiệt hại nặng nề nhất trong tất cả các ngành nghề bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, nhưng phục hồi cũng chậm nhất vì chỉ khi có kinh tế thoải mái người dân mới chi tiêu mạnh cho du lịch. Do đó, để du lịch hồi phục bền vững trong điều kiện dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát, BR-VT luôn nêu cao phòng dịch với phương châm “đón khách phải an toàn”.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, Sở Du lịch đã triển khai kế hoạch trên đến Hiệp hội Du lịch và UBND các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời đề nghị các đơn vị trên hướng dẫn đầy đủ cho các DN, hộ kinh doanh để thực hiện kịp thời. Sở Du lịch sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện và có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định phòng dịch.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA