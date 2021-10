Cơ sở lưu trú chưa nhận khách ngoại tỉnh

Từ ngày 16/10, Bà Rịa - Vũng Tàu nới lỏng nhiều hoạt động, theo đó, nhu cầu tìm hiểu dịch vụ lưu trú cũng tăng. Đại diện nhiều cơ sở lưu trú cho biết đã nhận được khá nhiều điện thoại đặt phòng từ nhóm khách cá nhân, tuy nhiên các cơ sở đều chưa nhận khách mà thận trọng chờ hướng dẫn từ cơ quan chức năng.

Từ ngày 16/10, Bà Rịa - Vũng Tàu nới lỏng nhiều hoạt động, theo đó, nhu cầu tìm hiểu dịch vụ lưu trú cũng tăng.

Theo khảo sát, hệ thống khách sạn, nhà nghỉ dọc các tuyến đường Thùy Vân, Phó Đức Chính, Phan Văn Trị, La Văn Cầu (TP.Vũng Tàu)… vẫn cửa đóng then cài. Một số ít cơ sở mở cửa do vừa là nhà ở kết hợp kinh doanh lưu trú. Bà Nguyễn Thị Điểm, chủ khách sạn 27 Phan Văn Trị (phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) cho biết, dù có khách đặt phòng nhưng bà chưa dám nhận mà đợi hướng dẫn an toàn phòng dịch từ cơ quan chức năng. “Tình hình dịch bệnh ở các tỉnh, thành dù đã tạm lắng nhưng nguy cơ xâm nhiễm vào BR-VT vẫn tiềm ẩn. Đợi thêm một thời gian nữa khi số ca bệnh giảm xuống, người dân nội tỉnh được tiêm vắc xin nhiều hơn và tỉnh nới lỏng thêm các dịch vụ ăn uống, giải trí, lúc đó tái khởi động kinh doanh cũng chưa muộn”, bà Nguyễn Thị Điểm chưa sẻ.

Bà Đồng Thị Thu Hồng, Giám đốc kinh doanh Lan Rừng Resort Phước Hải cũng cho biết, trong 2 ngày 16 và 17/10, bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng của đơn vị nhận được rất nhiều cuộc gọi đặt phòng, tìm hiểu dịch vụ và các quy định phòng dịch cho khách ngoại tỉnh. Tuy nhiên, đơn vị chỉ ghi nhận yêu cầu của khách và cho biết sẽ nối lại liên lạc trong thời gian sớm nhất có thể. “Hiện nay, lượng nhân viên đã hoàn thành tiêm vắc xin mũi thứ 2 sau 14 ngày chưa đủ cho bộ khung nhân sự của các bộ phận. Bên cạnh đó, các dịch vụ bổ trợ như buffet, bar, spa… chưa được mở trở lại; hướng dẫn quy trình phòng dịch, tiêu chuẩn đối tượng khách được đón tiếp cũng chưa cụ thể, do vậy chúng tôi vẫn đang chờ hướng dẫn từ cơ quan quản lý chuyên ngành rồi mới có kế hoạch cụ thể ngày mở cửa”, bà Đồng Thị Thu Hồng cho biết.

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch, tại công văn số 15467/UBND-VP ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh yêu cầu theo dõi chặt chẽ và có biện pháp cách ly phù hợp đối với người về từ các địa phương, khu vực có dịch COVID-19 vừa hết giãn cách, nhất là từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Do vậy, ngoại trừ các khách sạn cách ly có thu phí và các khách sạn đang được thí điểm đón, phục vụ khách du lịch nội địa đã được UBND tỉnh cho phép, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh không đón và phục vụ khách từ các địa phương trên nhằm đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. “Chỉ sau khi hoàn chỉnh phương án thích ứng linh hoạt, kiểm soát an toàn hiệu quả dịch theo bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ VH-TT-DL và UBND tỉnh, đồng thời được UBND cấp huyện - nơi cơ sở lưu trú đóng chân - mới được phép hoạt động”, ông Trịnh Hàng cho biết.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA