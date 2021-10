Thái Lan thu "trái ngọt" sau hơn 3 tháng mở cửa du lịch

Giữa đại dịch COVID-19, ngành du lịch Thái Lan đã thu được những “trái ngọt” đầu tiên sau hơn 3 tháng mở cửa cho khách quốc tế theo Chương trình thí điểm mang tên “Hộp cát Phuket” (Phuket Sandbox).

Sau 3 tháng mở cửa du lịch, Phuket đón 43.000 khách quốc tế.

Thành công từ “Hộp cát Phuket”

Tờ Bangkok Post dẫn thông tin mới đây từ Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết, từ ngày 1/7 đến tháng 10, hơn 43.000 du khách quốc tế đã đến hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Phuket, đem về khoảng 69 triệu USD cho nền kinh tế xứ chùa vàng. Giám đốc Văn phòng TAT tại Phuket Nanthasiri Ronnasiri nhận định: “Chúng tôi có những dấu hiệu tốt cho thấy du lịch ở Phuket đang khởi sắc”. Theo số liệu của TAT, tổng số lượng đặt phòng tại các khách sạn đạt chứng chỉ Quản lý Sức khỏe và An toàn (SHA) Plus từ tháng 7/2021 đến tháng 2/2022 đã lên tới gần 750.000 phòng, trong đó có 168.759 phòng được đặt trong tháng 10 này. Con số 43.000 khách du lịch tới Phuket trong hơn 3 tháng thua xa so với mục tiêu của Chính phủ Thái Lan là thu hút 100.000 người. Dù vậy, khi nhìn vào tình hình chung trên thế giới, đây được xem là tín hiệu tích cực về triển vọng phục hồi du lịch tại Thái Lan.

Trong nhiều năm qua, ngành du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Thái Lan. Khi đại dịch COVID-19 hoành hành dữ dội trên toàn cầu, cũng giống như các nước tại Đông Nam Á nói riêng và trên thế giới nói chung, ngành du lịch Thái lan đã bị tổn thương nặng nề. Theo AFP, các biện pháp phong tỏa hoặc hạn chế đi lại đã khiến cho lượng du khách đến Thái Lan giảm xuống con số rất thấp so với 40 triệu lượt khách trong năm 2019. Để không mất đi nguồn thu quan trọng, đầu tháng 7 năm nay, Thái Lan bắt đầu chiến dịch phục hồi ngành công nghiệp không khói bằng cách tung ra chương trình “Hộp cát Phuket” để mở cửa đón khách quốc tế đã tiêm chủng đầy đủ và được chứng nhận không mắc COVID-19. Nhằm kích cầu du lịch, kể từ ngày 1/10, Chính phủ Thái Lan đã giảm thời gian cách ly bắt buộc đối với khách quốc tế đã tiêm chủng đầy đủ xuống còn 7 ngày thay vì 14 ngày như trước đây. Trong một thông báo, Chính phủ Thái Lan cho biết, nước này chào đón du khách ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đã được tiêm phòng đầy đủ đến Phuket.

Tiếp tục mở cửa du lịch

Đối với các DN và người lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch, chương trình trên đã mở ra cánh cửa hy vọng về những gam màu tươi sáng trong bức tranh du lịch của xứ chùa vàng sau những tháng ngày “ngấm đòn” COVID-19. Giống như nhiều người khác hoạt động trong ngành du lịch, đại dịch đã tước đi toàn bộ sinh kế của Sunisa. Trước đại dịch, người phụ nữ này thường bận rộn điều hành một công ty tổ chức tour du lịch. Bởi vậy, khi biết tin Chính phủ Thái Lan có kế hoạch mở cửa Phuket theo Chương trình “Hộp cát Phuket” để hồi sinh du lịch, bà Sunisa đã vui mừng khôn xiết. “Tôi đã nghĩ chương trình này sẽ giúp thu hút du khách trở lại và nó đúng như tôi mong đợi. Một số khách hàng đã quay trở lại và thu nhập của tôi bắt đầu được cải thiện”, bà Sunisa cho biết. Theo The New York Times, ông Anthony Lark, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Phuket cho rằng, chương trình này là giải pháp không chỉ cho các khách sạn mà còn cho hàng ngàn nhân viên vốn có thu nhập duy nhất dựa vào du lịch.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến nguy hiểm, có nhiều lo ngại rằng, việc mở cửa cho khách quốc tế sẽ làm gia tăng các ca mắc COVID-19. Tuy nhiên, Chính phủ Thái Lan khẳng định, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ vẫn được áp dụng tại Phuket. Mới đây, Thái Lan công bố sẽ mở cửa du lịch thêm thủ đô Bangkok, Chiang Mai (các huyện Muang, Mae Rim, Mae Taeng và Doi Tao), Prachuap Khiri Khan (huyện Hua Hin), Phetchaburi (huyện Cha-am) và Chon Buri (các huyện Pattaya, Bang Lamung và Sattahip). Thủ tướng Thái Lan thông báo trên truyền hình sẽ yêu cầu Tổng cục Du lịch từ ngày 1/11 mở cửa trở lại cho du khách đã tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ từ các nước có nguy cơ COVID-19 thấp. Theo đó có ít nhất 10 quốc gia có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 thấp sẽ được nhập cảnh Thái Lan bằng đường hàng không mà không phải cách ly bắt buộc. Trong đó Thủ tướng Thái Lan có nêu tên một số nước như: Anh, Mỹ, Trung Quốc, Đức, Singapore. Khi nhập cảnh, du khách sẽ phải xuất trình chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19, xét nghiệm lại khi nhập cảnh. Sau đó, họ có thể tự do đi lại như người dân trong nước.

Ngoài ra, Thủ tướng Thái Lan cũng cam kết lộ trình mở cửa biên giới với nhiều quốc gia hơn nữa vào thời điểm 1/12/2021 và 1/1/2022. Du khách từ các nước không thuộc diện “nguy cơ thấp” cũng có thể đến Thái Lan với điều kiện phải cách ly. Nhà chức trách sẽ xem xét việc cho phép đồ uống có cồn trở lại, mở cửa các địa điểm giải trí theo các biện pháp nghiêm ngặt để đảm bảo phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe vào dịp cuối năm nay. Kế hoạch khôi phục du lịch của Thái Lan dự kiến đem về cho nước này gần 44 tỷ USD, trong đó khoảng 18 tỷ từ 15 triệu du khách nước ngoài, còn du khách nội địa đóng góp được gần 24 tỷ.

KHÁNH HẰNG

(Tổng hợp)