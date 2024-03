Điều tra nghi vấn sửa 'sổ đỏ' để chiếm đoạt tài sản

Nhận thấy các đối tượng liên quan trong vụ án dân sự đang giải quyết có dấu hiệu vi phạm pháp luật, TAND huyện Châu Đức đã chuyển hồ sơ qua cơ quan công an điều tra.

Nhiều năm qua, ông Chẳng sống trong căn nhà cũ nát trên thửa đất đã bị chuyển nhượng và bán cho nhiều người.

Tin bạn mất đất

Gia đình ông Dương Văn Chẳng (SN 1955, dân tộc Châu Ro, ngụ thôn Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) sở hữu thửa đất số 235, tờ bản đồ số 24N, diện tích 15.052m2 tọa lạc tại thôn Tân Giao.

Theo nội dung khởi kiện, ông Chẳng quen thân với ông N.V.N. (SN 1969, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức). Ngày 25/7/2013, ông N.V.N. nhờ ông Chẳng cho mượn Giấy CNQSDĐ để cầm cố vay tiền.

Ông N.V.N. nói sẽ mang "sổ đỏ" đi cầm khoảng 2 tháng để vay 350 triệu đồng. Trong đó, phần vay của ông Chẳng là 35 triệu, số tiền còn lại ông N.V.N. vay và có chịu trách nhiệm đóng lãi. Quá trình làm thủ tục vay tiền, do Giấy CNQSDĐ có chữ “hộ ông Dương Văn Chẳng”, nên ông N.V.N. đề nghị các con ông Chẳng về ký giấy. Tuy nhiên, 9 người con đều ở xa, không thể về ký nên ông N.V.N. nói để ông này lo liệu.

Sau đó, ông N.V.N. lấy sổ hộ khẩu của gia đình ông Chẳng mang tới UBND xã Láng Lớn làm thủ tục xóa toàn bộ tên các con ông Chẳng ra khỏi sổ hộ khẩu. Còn trên Giấy CNQSDĐ thì làm biến mất chữ “hộ”, chỉ còn lại thông tin: “Ông Dương Văn Chẳng”.

Ngày 26/7/2013, ông N.V.N. cùng ông Chẳng và ông Đ.K.T. (ngụ tỉnh Đồng Nai, người cho vay tiền) đến Phòng công chứng B.R. (xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) làm thủ tục chuyển nhượng thửa đất của ông Chẳng cho ông Đ.K.T.

Quá trình làm thủ tục tại văn phòng công chứng, do không biết chữ nên ông Chẳng không biết việc chuyển nhượng đất cho ông Đ.K.T. Trong khi ông N.V.N. nói để mình lo liệu nên ông Chẳng chỉ việc ký tên.

Khoảng 2 tháng sau, ông Đ.K.T. thông báo cho ông Chẳng biết việc sẽ bán thửa đất vì ông N.V.N. không trả tiền đúng thời hạn. Tá hoả, ông Chẳng yêu cầu giải thích thì ông N.V.N. mới xác nhận đã công chứng sang tên thửa đất cho ông Đ.K.T. để được vay tiền.

Sau đó, qua tìm hiểu, ông Chẳng biết được, ông N.V.N. cùng với ông N.C.T. (công tác ở một cơ quan nhà nước) đã tẩy xóa chữ “hộ” trên Giấy CNQSDĐ của gia đình ông Chẳng. Do đó, đất chỉ còn đứng tên một mình ông Chẳng và sau đó đã được chuyển nhượng sang tên cho ông Đ.K.T.

Ông Chẳng yêu cầu ông N.V.N. giải quyết lấy Giấy CNQSDĐ về thì nhận được hứa hẹn sẽ thu xếp. Tuy nhiên, đến ngày 23/9/2013, ông Đ.K.T. đã hoàn tất thủ tục sang tên thửa đất của ông Chẳng qua tên mình và sau đó bán cho ông Đ.D.Đ. (ngụ TP.Vũng Tàu).

7 năm sau, ngày 8/7/2020, ông Đ.D.Đ. đến nhà và yêu cầu ông Chẳng thu xếp dọn nhà đi nơi khác vì đã mua nhà và đất từ ông Đ.K.T. Đến lúc này, ông Chẳng mới làm đơn khởi kiện vụ tranh chấp quyền sử dụng đất tới TAND huyện Châu Đức với mong muốn đòi lại đất cho gia đình.

Chuyển hồ sơ công an điều tra

Theo TAND huyện Châu Đức, thời điểm ông Chẳng ký HĐ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Đ.K.T. thì Giấy CNQSDĐ là của “hộ ông Dương Văn Chẳng”, nhưng đã bị các đối tượng móc nối xóa chữ “hộ”. Sau đó, đem đến Văn phòng công chứng B.R. để ông Chẳng ký HĐ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Đ.K.T. Trong khi các con ông Chẳng còn đang chung sổ hộ khẩu. Đến khi ông Đ.K.T. chuyển nhượng thửa đất cho ông Đ.D.Đ. tại Văn phòng công chứng V.T. thì Giấy CNQSDĐ này thì lại được gắn chữ “hộ” ông Dương Văn Chẳng vào.

Theo TAND huyện Châu Đức, việc Văn phòng công chứng B.R. ký công chứng HĐ chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khi thửa đất nói trên được cấp cho hộ ông Chẳng, nhưng chỉ có một mình ông Chẳng ký HĐ chuyển nhượng là vi phạm pháp luật.

TAND huyện Châu Đức nhận thấy, các ông N.V.N., Đ.K.T, N.C.T và công chứng viên N.D. (Văn phòng công chứng B.R.) đã cấu kết với nhau, có dấu hiệu của các tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Vì vậy, TAND huyện Châu Đức chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức để điều tra xác minh, xử lý theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Minh Hiệp, Phó trưởng Công an huyện Châu Đức cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức đã có văn bản trưng cầu các cơ quan chuyên môn thanh tra, xác minh quy trình cấp Giấy CNQSDĐ đối với thửa đất của ông Chẳng. Khi có kết quả cùng các tài liệu, chứng cứ liên quan, công an sẽ tiến hành các bước tiếp theo. “Công an cũng đã mời một số cán bộ và đối tượng có liên quan tới làm việc”, Thượng tá Hiệp thông tin.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN