Đi lại khó khăn do lối đi chung bị lấn chiếm

Ông Hà Tấn Tài (ấp Thanh An, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) phản ánh tới đường dây nóng Báo Bà Rịa-Vũng Tàu lối đi chung vào đất của gia đình bị một hộ dân khác lấn chiếm khiến mọi sinh hoạt bị ảnh hưởng. Do đó, ông Tài mong muốn chính quyền địa phương can thiệp để có lối đi chung như trước. PV đã tìm hiểu nội dung sự việc.

Lối đi chung bị lấn chiếm và bịt kín khiến mọi sinh hoạt của gia đình ông Tài bị ảnh hưởng.

Theo trình bày của ông Tài, năm 2016, ông nhận chuyển nhượng một thửa đất ở xã Láng Dài với diện tích hơn 1.500m2 và đã được UBND huyện Đất Đỏ cấp giấy CNQSDĐ ngày 10/3/2016. Tại khu vực này, trước năm 2008 có con đường rộng khoảng 2m là lối đi chung do nhà nước quản lý, nối từ thửa đất của ông đi ra đường lớn. Con đường cũng giáp ranh với các hộ là: Hộ ông Đặng Đình Phương, Hà Tấn Đào và bà Hồ Thị Liên (tức mẹ ông Tài).

Mọi việc vẫn yên ổn cho đến năm 2017, bà Hồ Thị Liên và ông Hà Ngọc Quảng (con bà Liên) chuyển nhượng bằng giấy tay cho ông Nguyễn Đình Song (xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) một phần diện tích đất của gia đình. Sau đó ông Song xây một căn nhà cấp 4 trên diện tích đất đã mua. Tuy nhiên điều đáng nói là ông này xây dựng nhà lấn chiếm luôn phần đất là lối đi chung nói trên. Đến cuối năm 2021, do không thực hiện được các thủ tục tách thửa đất, ông Song yêu cầu bà Hồ Thị Liên đứng ra chuyển nhượng lại cho người khác là ông Võ Đình Thi (bằng giấy tay). Hiện thửa đất trên vẫn chưa làm thủ tục tách thửa, tách sổ.

Ông Tài cho biết, việc cất nhà lấn chiếm lối đi chung khiến việc đi lại của gia đình ông Tài bị hạn chế, do chỉ còn lại 1m. Nhiều lần ông Tài đề nghị ông Song trả lại con đường như cũ nhưng ông Song không thực hiện. Sau đó, ông Tài gửi đơn khiếu nại vụ việc lên UBND xã Láng Dài để được giải quyết.

Điều đáng nói, sự việc càng phức tạp hơn sau khi ông Tài khiếu nại, những người liên quan không những không trả lại con đường, mà bà Liên cho người rào luôn 1m đất lối đi còn lại khiến gia đình ông Tài không thể đi vào đất của mình. “Con đường thể hiện trên bản đồ địa chính thuộc sở hữu nhà nước quản lý. Do đó, tôi mong chính quyền địa phương, cơ quan chức năng can thiệp để trả lại lối đi chung như trước, tạo thuận lợi cho gia đình tôi đi vào đất của mình”, ông Tài kiến nghị.

Liên quan đến nội dung trên, trao đổi với phóng viên, ông La Quân Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Láng Dài cho biết, sau khi nhận được đơn của ông Tài, địa phương đã tiến hành xác minh. Theo đó, căn cứ vào bản đồ địa chính 1995 không thể hiện con đường nhưng bản đồ địa chính năm 2006 lại thể hiện có con đường. Sau khi có kết quả đo đạc của ngành chức năng, địa phương xác định căn nhà xây dựng của ông Song lấn chiếm 1m chiều ngang của con đường.

Về nguồn gốc đất của bà Liên đang sử dụng là do cha của ông Hà Tấn Đạt (chồng bà Liên) để lại và một phần nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Đình Ngoạn năm 1995. Các chủ sử dụng đất trước khi bán cho bà Liên đều khẳng định có chừa một con đường là lối đi vào đất rộng từ 1-1,5m để cho các hộ sử dụng đất phía trong có lối đi.

Sau khi xác minh, UBND xã Láng Dài đã mời bà Hồ Thị Liên và ông Hà Tấn Tài lên làm việc. Tại buổi làm việc này, bà Liên cho rằng con đường này là lúc trước bà chừa ra để đi vào đất chứ không phải lối đi chung do nhà nước quản lý. Do đó, căn nhà đang cất trên đất của bà chứ không phải đất của nhà nước. Quá trình làm việc với chính quyền địa phương bà Liên không cung cấp được hồ sơ pháp lý nào liên quan đến việc bà hiến đất làm đường. Việc chuyển nhượng đất cho ông Song, sau đó là ông Thi của gia đình bà Liên chưa được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận. Do đó về mặt pháp lý bà Liên vẫn phải chịu trách nhiệm trong việc xây nhà lấn chiếm đất giao thông do Nhà nước quản lý.

"Tuy nhiên, bà Liên không đồng ý việc UBND xã yêu cầu bà trả lại hiện trạng con đường. UBND xã đã lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu bà Liên tháo dỡ căn nhà trả lại hiện trạng con đường, đồng thời cung cấp giấy tờ chứng minh việc con đường là do gia đình bà bỏ ra để làm lối đi. Thời gian tháo dỡ là 30 ngày nhưng đến nay bà Liên vẫn chưa thực hiện”, ông La Quân Bảo thông tin.

Theo ông La Quân Bảo, trước vụ việc trên, UBND xã sẽ tiếp hợp Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đất Đỏ tiến hành đo đạc để xác định lối đi chung trên cơ sở bản đồ địa chính thể hiện. Đồng thời, có văn bản báo cáo gửi UBND huyện Đất Đỏ để chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Theo Luật sư Thịnh Đình Quang (Hội Luật gia tỉnh), việc ngăn cản, xây hàng rào hoặc cản trở người khác đi trên phần lối đi chung là vi phạm quy định của pháp luật. Đối với trường hợp trên, nếu lối đi chung đã được hình thành, thể hiện trên bản đồ địa chính năm 2006 và vẫn được các hộ gia đình sử dụng làm lối đi chung, không có sự biến động nào thì phần đất này vẫn được xác định là lối đi chung. Do đó, hành vi lấn chiếm lối đi chung là trái pháp luật, vi phạm Điều 12, Luật đất đai năm 2013.

Nếu lối đi chung là đất công, ông Tài có quyền làm đơn tố cáo hành vi lấn chiếm đất, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, hủy bỏ Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật đối với phần đất là lối đi chung (nếu có) theo quy định của Luật tố cáo và Luật đất đai hiện hành.

Bài, ảnh: THANH HẢI