Người dân bất an vì xe quá tải chạy vào đường nội đô

Theo phản ánh của người dân ở khu phố Quảng Phú (phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ), dù có quy định cấm xe tải lưu thông vào các tuyến đường nội đô của phường Phú Mỹ, thế nhưng thời gian qua xe ben, xe tải hạng nặng vẫn ngang nhiên lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe tải chạy vào đường nội đô ở TX.Phú Mỹ gây bất an cho người dân. Ảnh chụp tại đường Phạm Ngọc Thạch (khu phố Quảng Phú).

Người dân khu phố Quảng Phú (phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ) cho biết, thời gian xe tải chạy nhiều nhất là 5-8 giờ sáng và từ 4 giờ 30 chiều cho đến khuya. Theo người dân, đây là tuyến đường dân sinh, chỉ chịu được tải trọng tối đa 5 tấn nên xe tải, xe ben chở nặng đi vào đây chỉ trong thời gian ngắn sẽ làm hư hỏng con đường.

Tình trạng trên không chỉ gây ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi mà còn gây nguy cơ mất ATGT trong khu dân cư. Đã có nhiều trường hợp xảy ra va chạm giữa xe máy và xe tải. “Ở khu vực này có một trường TH và một trường MN, thời gian xe tải lưu thông nhiều cũng là thời điểm HS đến trường và tan trường. Sắp tới HS chuẩn bị đi học rồi, nếu không sớm xử lý tình trạng xe tải chạy vào nội đô sẽ rất nguy hiểm”, ông Nguyễn Khánh Dư, người dân sống gần đây cho biết.

Ông Dư thông tin thêm, khu phố Quảng Phú có nhiều kho chứa phế liệu, nhà máy, xí nghiệp trong KCN nên xe đầu kéo, xe có tải trọng lớn thường lưu thông vào đường nội đô để tránh phải lưu thông trên tuyến QL.51 vì mất nhiều thời gian cho việc quay đầu xe.

Ghi nhận của phóng viên, vào lúc 16 giờ 30 chiều ngày 15/12, có mặt tại các tuyến đường: Lê Lợi, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Chí Thanh (phường Phú Mỹ), chúng tôi không khỏi thót tim trước cảnh xe tải nặng, xe container đua nhau chạy ầm ầm vào khu dân cư. Đến 5 giờ chiều, lượng phương tiện còn đông hơn, nhiều phương tiện chở đất đá, phế liệu, sắt thép chạy lấn sang cả làn đường xe máy. Quan sát chúng tôi nhận thấy dù có biển cấm ngay ở đầu đường Lê Lợi nhưng xe đầu kéo, xe tải trọng lớn vẫn ngang nhiên lưu thông. Người dân cho biết, đó là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vị trí trên đường bị hư hỏng. “Rất mong cơ quan chức năng sớm xử lý tình trạng này, để bảo đảm an toàn cho người dân trong khu dân cư.”, ông Nguyễn Minh Thuận (khu phố Quảng Phú, phường Phú Mỹ) nói.

Trung tá Nghiêm Quốc Dũng, Đội phó Đội CSGT, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, thời gian qua lực lượng CSGT, Công an TX.Phú Mỹ tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại khu vực này. Xử phạt các trường hợp vi phạm khi tuyến đường có biển cấm xe tải. Tuy nhiên, do ở khu vực này, còn một số tuyến đường chưa gắn biển báo cấm xe tải nên lực lượng công an không thể xử phạt.

Trao đổi với phóng viên liên quan đến nội dung phản ánh trên, ông Huỳnh Hữu Nghĩa, Trưởng phòng quản lý đô thị TX.Phú Mỹ cho biết, hiện một số tuyến đường nội đô ở phường Phú Mỹ đã cấm xe tải lưu thông để bảo đảm an toàn cho khu dân cư. Xe tải đi vào khu vực này chỉ được lưu thông trên đường 46 và đường 80. “Trước tình trạng phản ánh của người dân, thời gian tới Phòng QL-ĐT phối hợp Đội CSGT Công an TX.Phú Mỹ và một số đơn vị liên quan tiến hành khảo sát và cho lắp các biển cấm xe tải tại những tuyến đường nội đô mà người dân phản ánh nêu trên. Xe tải nặng, xe đầu kéo khi lưu thông vào các tuyến đường này sẽ bị lực lượng chức năng xử lý theo quy định.”, ông Huỳnh Hữu Nghĩa thông tin.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG