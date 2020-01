Do người cõi trần hết

- “Cung thỉnh chư vị thần linh, thần hoàng bổn cảnh, thổ địa, chư thánh chư thần cư ngụ và cai quản nơi đây, những vong linh ở quanh đây. Mời chư vị giá đáo đàng tràng thọ hưởng phẩm vật, hộ trì cho con là…”

- Này, văn khấn gì giống cúng sao giải hạn cuối năm vậy?

- Đâu phải, đó là văn khấn cúng xe, tui đang ôn lại…

- Xe sao mà phải cúng?

- Hỏi như người ở cõi trên. Hàng năm tui vẫn cúng xe 2 lần vào rằm tháng 7 và vào tất niên sau khi đã rửa xe chuẩn bị đón giao thừa. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, giờ thì biết rồi chứ hả?!

- He he, nói nghe như đúng rồi!

- Đúng quá đi chứ. Không cúng xe, lỡ bị một “thế lực vô hình” nào đó xô đẩy, gặp chuyện không may thì sao.

- Nguyên nhân tai nạn đâu phải do tác động của cõi siêu nhiên ông ơi.

- Vậy ông nói do ai?

- Do người ở cõi trần hết: Do ý thức lái xe kém, do “bác tài” say xỉn rượu bia, “phê” ma tuý, do hạ tầng xuống cấp, đường sá có nhiều “điểm đen”.

- Thật ra cúng xe cũng tốt, nó cho ta niềm tin khi ngồi sau tay lái từ đó có sự bình tĩnh hơn khi xử lý tình huống chứ ông.

- Thì thà ông nói vậy, chứ cho rằng cúng xe để “xin” những thế lực siêu nhiên giúp mình thượng lộ bình an, tai qua nạn khỏi thì tui chẳng tin. Chỉ khi đường tốt, tài xế có ý thức, luôn cẩn thận và trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để hạn chế tối đa nguy cơ va chạm mới không xảy ra tai nạn.

SÁU BẾN ĐÌNH