Những ai đã được chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết 68?

Theo Sở LĐTBXH, đến ngày 29/9, toàn tỉnh có 361.664 đối tượng được duyệt theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ từ ngân sách địa phương cho lao động có hợp đồng lao động, lao động tự do, hộ kinh doanh, đối tượng đặc thù… bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng kinh phí hơn 723 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ cho người lao động tự do trên 686 tỷ đồng.

Công chức văn hóa- xã hội TP. Bà Rịa chi hỗ trợ cho người dân.

Trong số được duyệt, đến nay, BR-VT đã chi hỗ trợ cho 329.063 đối tượng với kinh phí hơn 659 tỷ đồng. Theo thống kê của BHXH tỉnh, toàn tỉnh có 5.644 DN có hơn 166.308 lao động đã được hỗ trợ với số tiền hơn 78 tỷ đồng; 3.572 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ với số tiền hơn 13 tỷ đồng. Hiện nay, 611 trường hợp F1 phải cách ly y tế đã được phê duyệt hỗ trợ số tiền hơn 1 tỷ đồng, 462 trường hợp mắc COVID-19 được phê duyệt kinh phí hỗ trợ hơn 614 triệu đồng… Đồng thời, giải ngân cho 11 DN vay số tiền hơn 3,1 tỷ đồng để trả lương ngừng việc cho người lao động.

Theo đánh giá của Sở LĐTBXH, so với kế hoạch đã đề ra, tỷ lệ hỗ trợ của một số nhóm đối tượng đã hoàn thành và vượt so với kế hoạch như: lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) 347.899 lượt người, đạt 869% so với kế hoạch; Đạo diễn nghệ thuật, diễn viên 19 người đạt 100% so với kế hoạch; hướng dẫn viên du lịch đạt 57%; hộ kinh doanh đạt 105%... Tổng số tiền hỗ trợ của tỉnh đối với người dân đến nay đã thực hiện hơn 723 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ cho người lao động tự do trên 686 tỷ đồng đã góp phần rất lớn giải quyết nhu cầu đời sống hàng ngày của người lao động và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP đã được UBND tỉnh triển khai cho các địa phương từ rất sớm. Đối tượng người lao động tự do và đối tượng đặc thù được quy định khá rộng, có phạm vi bao phủ cao, điều kiện hưởng cắt giảm rất nhiều so với Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ năm 2020. Ngoài ra, kinh phí cũng được cấp tạm ứng kịp thời để chi trả cho các đối tượng khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh; các địa phương cũng đã có kinh nghiệm triển khai công tác hỗ trợ từ năm 2020 theo Nghị quyết 42/NQ-CP nay thực hiện theo Nghị quyết 68/NQ-CP khá thuận tiện.

NHÃ UYÊN