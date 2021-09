Trao tặng điện thoại thông minh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 29/9, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức trao thiết bị hỗ trợ học trực tuyến đợt 1 cho con CNVCLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Bà Tạ Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao điện thoại thông minh cùng sim điện thoại VNPT tới con CNVCLĐ trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

Cụ thể, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng 30 chiếc điện thoại thông minh cùng sim VNPT tới con CNVCLĐ trên địa bàn huyện Châu Đức (10 chiếc) và huyện Đất Đỏ (20 chiếc) với tổng chi phí khoảng 54 triệu đồng do các tổ chức, cá nhân, DN và đoàn viên trên địa bàn tỉnh đóng góp.

● Công an phường Phước Hòa (TX. Phú Mỹ) vừa trao 5 điện thoại thông minh cho 5 em học sinh bậc TH và THCS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố Hải Sơn, khu phố Tân Lộc (phường Phước Hòa, TX. Phú Mỹ). Tổng giá trị quà tặng là gần 12,5 triệu đồng do các nhà hảo tâm đóng góp thông qua Công an phường Phước Hòa. Trước đó, hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, Công an phường Phước Hòa đã trao 37 điện thoại thông minh cho các em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thiết bị để học tập trong mùa dịch.

Đại diện Công an phường Phước Hòa tặng điện thoại thông minh cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

NHUNG HOA - QUANG VŨ